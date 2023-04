Einsatz in der Weststadt: Frau versucht Polizisten zu beißen

Trotz Hausverbot in einem Lebensmittelladen in der Weststadt wagte sich eine Frau in das Geschäft und fing an die Mitarbeiter und Kunden zu bepöbeln. Sie leistete Widerstand gegen die Polizisten und verletzte die Beamten leicht.

Laut der Polizei Braunschweig fuhr die 45-Jährige Rollstuhlfahrerin am frühen Freitagabend in das Lebensmittelgeschäft im Einkaufszentrum Elbestraße. Nachdem sie Kunden und Mitarbeiter anfing zu bepöbeln, wurde die Polizei alarmiert.

Die Beamten versuchten, die Frau zum Verlassen des Marktes zu bewegen. Als Reaktion darauf, beleidigte die 45-Jährige auch die Polizisten. Es folgte ein Platzverweis. Auch das missachtete die Frau und reagierte zunehmend aggressiv und uneinsichtig.

Die Polizeibeamten wollten sie daraufhin aus dem Markt bringen. Die Frau leistete Widerstand und bespuckte die Polizisten, trat nach ihnen und versuchte, sie zu beißen.

Wegen des aggressiven Verhaltens und des scheinbar psychischen Ausnahmezustandes der Frau, wurden Rettungskräfte und ein Notarzt angefordert. Im weiteren Verlauf gelang es, die Frau zu beruhigen.

Zwei eingesetzte Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

