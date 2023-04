Braunschweig: Zwei Zeugen zu Fundunterschlagung gesucht

Die Braunschweiger Polizei sucht zwei Personen, die beobachtet haben, wie ein Portemonnaie unterschlagen wurde, und anschließend Hinweise geben konnten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 31. März gegen 16 Uhr.

Eine Braunschweigerin besuchte demnach den Asia-Markt am Bankplatz. Sie hatte ihr Portemonnaie nach dem Bezahlen abgelegt und dort versehentlich vergessen. Als sie das Fehlen der Geldbörse bemerkte, erkundigte sie sich in dem Lebensmittelgeschäft. Die Mitarbeiter dort sagten ihr, dass sich zwei Personen gemeldet hatten, die wiederum einen Mann beobachtet hatten, der das Portemonnaie an sich genommen und das Geschäft verlassen hatte.

„Seitdem wurde weder das Portemonnaie noch die darin befindlichen Ausweisdokumente beim Fundbüro oder der Polizei abgegeben, sodass die Polizei nun wegen Fundunterschlagung ermittelt“, teilt diese mit. Die Polizei sucht die beiden Zeugen, die den Unbekannten beobachtet haben, und bittet sie, sich beim Kommissariat Mitte unter (0531) 476-3115 zu melden.

red

