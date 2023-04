Verkaufsoffene Sonntage in Braunschweig: Die Termine für 2023

Eine Impression vom „Modeautofrühling“ im Jahr 2018: Die Models von Rebmann präsentierten auf dem Burgplatz neue Kollektionen – und einige Oldtimer konnten auch bewundert werden. In diesem Jahr heißt die zweitägige Veranstaltung erstmals „Stadtfrühling“. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt.

Drei verkaufsoffene Sonntage finden in diesem Jahr in Braunschweig statt – wie immer eingebettet in Veranstaltungswochenenden: Los geht’s schon am 6./7. Mai mit dem „Stadtfrühling“ rund um Mode und Mobilität – bisher unter dem Namen „Modeautofrühling“ bekannt. Am 23./24. September folgt das „Trendsporterlebnis“ mit vielen Sportangeboten zum Ausprobieren. Den Abschluss macht voraussichtlich vom 3. bis zum 5. November die „Mummegenussmeile“ mit dutzenden Spezialitäten rund um die Mumme.

An den Sonntagen öffnen die Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt in der Regel jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Beim „Stadtfrühling“ Anfang Mai in Braunschweig dreht sich alles um Mobilität

Schicke Oldtimer, sparsame Elektroautos und neueste Fahrradmodelle kündigt die Stadt für den „Stadtfrühling“ am 6./7. Mai an – „eine Mobilitätsmesse unter freiem Himmel“, wie es heißt. Viele Unternehmen präsentieren sich und beraten die Besucher, darunter auch etliche Braunschweiger Autohäuser. Sie sind auf den verschiedenen Plätzen der Innenstadt zu finden. Teilweise sind Probefahrten möglich.

Auf dem Schlossplatz soll es zum Beispiel um E-Bikes, Elektromotorräder und Fahrrad-Rikschas gehen – und auch um den Mobilitätsentwicklungsplan der Stadt. Zusätzlich zu den Angeboten rund um Mobilität klärt die Polizeiinspektion über Falschgeld auf und Berät zu den Themen „Einbruchschutz“ und „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“.

Auf dem Burgplatz können Besucher das ganze Wochenende lang Oldtimer bestaunen und mit den Besitzern ins Gespräch kommen, kündigt die Stadt an. Der Büssing-Verein präsentiere verschiedene Fahrzeuge aus dem Lebenswerk des Braunschweiger Erfinders, Konstrukteurs und Unternehmers Heinrich Büssing, der Porsche-Klassik-Stammtisch ergänze die Ausstellung mit klassischen Porsche-Modellen. Am Sonntag, 7. Mai, ist zusätzlich der Käfer-Club Wolfsburg mit historischen Käfern vor Ort.

Der „Stadtfrühling“ hat noch mehr zu bieten

Modegeschäfte aus den Schloss-Arkaden zeigen bereits ab Donnerstag, 4. Mai, Modenschauen in der Schlosshalle und präsentieren die neuesten Frühjahrs- und Sommerkollektionen.

Vor der Touristinfo, Kleine Burg 14, können Oldtimerbegeisterte das originalgroße Modell eines VW Transporters T1 „Johnny Pepper“. betrachten. Zusätzlich gibt es zu jedem Ticket der „Stadtrundfahrt mit dem Oldtimerbus“ (mit Anmeldung) am Sonntag um 14.30 Uhr einen 2-für-1-Gutschein für ein Heißgetränk im Café der Touristinfo. Die Gutscheine sind ausschließlich am 7. Mai gültig.

Und: Das ganze Wochenende über haben Besucher die Möglichkeit, mit dem historischen Straßenbahn-Triebwagen 35 durch die Innenstadt zu fahren. Die Braunschweiger Interessengemeinschaft Nahverkehr lädt jeweils von 13 bis 18 Uhr zu einer Rundfahrt im 60 Jahre alten Wagen ein. Interessierte können an den Haltestellen Hauptbahnhof, Rathaus und Radeklint zusteigen.

