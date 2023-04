Spitzenreiter: Silent Radio sind bei Pop meets Classic am Samstag in der VW-Halle in Braunschweig das sechste Mal dabei. Von links: E-Geiger Rainer Tacke und Sänger Lars "Louie" Craddock-Bottmer.

Kultur in Braunschweig Pop meets Classic – Was die Jubiläumsshow bietet

Ein großes Geburtstagsfest soll es werden – mit musikalischen Gästen, die es in sich haben: Wenn am Samstag, 22. April, die 15. Show von Pop meets Classic in der Braunschweiger Volkswagenhalle steigt, sind neben dem Staatsorchester Braunschweig und der Jazzkantine auch Joris, Curse, Miki Kekenj, Silent Radio, Ketzberg, music4all und Josef Ziga am Start. Veranstalter ist die Agentur Undercover; die Künstlerische Leitung hat Christian Eitner. Es moderiert Markus Schultze.

Seit 2007 gibt es Pop meets Classic in Braunschweig. Das Konzept: Das Staatsorchester und die Jazzkantine (hier als Pop-meets-Classic-Band auf der Bühne) treffen auf regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler. Dabei werden verschiedenste Musikrichtungen und -geschmäcker miteinander vereint – das alles in großangelegte Bühneninszenierungen verpackt. Jeder Abend ein Unikat – ob mit Zeppelin, Konfetti-Regen, Geburtstagstorte, Herzchen-Brillen, Lichtermeer, Walzer-Tanzen oder Luftgitarren-Soli. Welche Überraschungen wird es diesmal geben?

