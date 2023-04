Minister Lies: Gute Chancen für Karstadt Braunschweig

Hannover. Schluss für einige Kaufhäuser in Niedersachsen – auch in Braunschweig? Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) lud zu einem Gespräch.

Seit den 1980ern geht es mit den Kaufhäusern in Deutschland bergab. Nun will Galeria Karstadt Kaufhof 52 Filialen schließen.

Nach einem Treffen im niedersächsischen Wirtschaftsministerium am Freitag stehen die Chancen auf einen Erhalt des Braunschweiger Karstadt-Standorts offenbar gut. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte unserer Zeitung, es gebe eine „gute Grundlage für eine Entscheidung“. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) sagte: „Galeria Kaufhof hat nochmals die hohe Attraktivität Braunschweigs bestätigt.“ Details nannten beide nicht.

Zu dem Treffen waren am Freitag auch Vertreter aus Celle und Hildesheim gekommen. Auch Vertreter des Unternehmens, der Gewerkschaften und Betriebsräte nahmen laut Ministerium teil. „Es war ein offenes und gutes Gespräch, bei dem klar geworden ist, dass es an den drei Standorten Braunschweig, Celle und Hildesheim vor allem um herausfordernde Verhandlungen zwischen der Mieterin Galeria und den Immobilieneigentümern geht“, sagte Lies. Gerade Braunschweig, Celle und Hildesheim seien Einkaufsstädte, die sich zukunftsfähig entwickelt hätten und in denen Kaufkraft vorhanden sei.

Lies: „Große Hoffnung“

Lies hatte wiederholt mangelnde Modernisierung bei den Warenhaus-Konzepten kritisiert. „Nach dem Gespräch habe ich große Hoffnung für den Standort Braunschweig, denn hier scheinen die Beteiligten kurz vor einer Einigung zu stehen“, erklärte Lies. Es müsse eine Entscheidung getroffen werden, um Klarheit für die Mitarbeitenden zu schaffen. Auch Galeria betreibe aber lieber Kaufhäuser als sie zu schließen. „Wir müssen den Standort Braunschweig erhalten“, hatte Lies unmittelbar vor Beginn des Treffens betont. Es sei unverständlich, warum ein Standort, der sich wirtschaftlich rechne, in eine solche Debatte gerate. Niedersachsens Europa- und Regionalministerin Wiebke Osigus (SPD) sagte nach dem internen Gespräch mit Blick auf den Standort Braunschweig, sie sei „verhalten optimistisch“.

„Unser Ziel ist es, Standorte und damit Arbeitsplätze möglichst zu sichern“, hatte Lies der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Bei dem Treffen solle es um eine Bestandsaufnahme und Perspektiven für die Filialen, Unterstützungsangebote für die Beschäftigten sowie Entwicklungspotenziale der Immobilien und Innenstädte gehen. Lies sagte, er erwarte, dass auch das Unternehmen diesen Prozess konstruktiv begleitet. Dabei brauche es langfristige Perspektiven. Trotz umfassender Staatshilfen sei es dem Unternehmen bisher nicht gelungen, das „in die Jahre gekommene Warenhaus-Konzept“ zu modernisieren.

Notfalls Vermittlung neuer Jobs

„Das hat viel Reputation, Kundschaft und Vertrauen gekostet. Deshalb müssen wir parallel zu den aktuellen Gesprächen mit voller Energie das Vermitteln neuer Jobs für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehen“, sagte der Minister. Für den Fall von Schließungen arbeite man zudem an Konzepten für eine innovative Weiterentwicklung der Immobilien für eine attraktive Innenstadt. Angesichts der Lage und Größe der Gebäude sei dabei viel Kreativität gefragt, sagte Lies.

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Das neue Karstadt-Haupthaus Ende August 1970 kurz nach seiner Fertigstellung. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Der Karstadt-Vorgängerbau in der Schuhstraße in den 20er Jahren. Das vorherige Karstadt-Gebäude war 1899 einem Brand zum Opfer gefallen. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Dieses Architekturmodell wurde 1968 vor Baubeginn der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Die markante spindelförmige Auffahrt des Parkhauses im Bau 1969. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Auch für die Betreuung der Kinder während der elterlichen Einkaufstour war um 1970 gesorgt. Foto: ARCHIV / BZV



Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Stylishe Einkaufswelten Anfang der 70er Jahre. Ein Blick in die Damenabteilung des Haupthauses – leider nur in Schwarz-Weiß. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss verfügte bei ihrer Einweihung 1969 über sage und schreibe 14 Kassen. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Blich in die Schmuckabteilung um 1970. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Blick von der Schützenstraße Anfang der 70er Jahre. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß 1971 entstand dieses Foto anlässlich einer Diamantenschau bei Karstadt in Braunschweig. „Millionenschmuck lässt Frauenherzen höher schlagen“, hieß es in unserer Zeitung. Foto: ARCHIV / BZV



Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß 1974 wurde in der Stadt über ein mögliches Ende der Karstadt-Fachwerkfassaden in Richtung Kleine Burg diskutiert. Letztlich blieben sie doch erhalten. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Auch gekrönte Häupter hielten bei Karstadt Hof. Auf dem Foto von Hartmut Zibelius aus dem Jahr 1971 verteilte Ihre Lieblichkeit, die Heidekönigin "Irene von Winsen" Autogrammkarten. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Mit seinem "heißen Ofen", wie es in unserer Zeitung schreib, war rennfahrer Erich Rosteck 1985 zu Besuch bei Karstadt. "Sein Monoposto, der nur 520 Kilogramm wiegt, beschleunigt in 7,5 Sekunden auf 200 Stundenkilometer", schrieb unser redakteur damals. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Fußball-Prominenz war zu Gast bei der Sporthaus-Einweihung im Jahr 1986 (v.r.): Bernd Gersdorff (Ex-Eintracht Braunschweig), Max Lorenz (Ex-Werder Bremen) und Uwe Seeler (Ex-HSV), hier mit Karstadt-Geschäftsführer Gerd Linke. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß 1987 lichtete unser Fotograf Peter Sierigk diesen Blick ins Karstadt-Restaurant ab. Dass dort Rauchverbot herrschte, verstand sich damals offenbar noch nicht von selbst. Foto: ARCHIV / BZV



Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Anlässlich des 100jährigen Karstadt-Jubiläums in Braunschweig überreichten die Abteilungsleiter Susanne Sandhoff (Mitte) und Claus Eckstein (links) Oberbürgermeister Gerhard Glogowski (SPD) einen Spendenscheck über 50.000 DM für Jugendwerkstätten. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß 1994 wurde das Haupthaus runderneuert. Die Geschäftsführer sagten, man gehe gut vorbereitet in den Wettbewerb des 21. Jahrhunderts. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Ein Blick in die CD-Abteilung im Obergeschoss der Filiale in der Poststraße, aufgenommen im Jahr 1994. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß 1996 ein Publikumsmagnet : Die neue Station für „kostenloses internationales Surfen“ im Internet. Foto: ARCHIV / BZV

Karstadt in Braunschweig – Erinnerungen in Schwarz-Weiß Die Parkhaus-Spindel hat viele Fotografen zu ungewöhnlichen Motiven inspiriert. Dieses Bild knipste Rudolf Flentje 1991. Foto: ARCHIV / BZV

Ein Sanierungsplan für Galeria Karstadt Kaufhof sieht bundesweit die Schließung von 47 der 129 Filialen vor. Dies würde nach Unternehmensangaben den Verlust von etwa 4000 Arbeitsplätzen bedeuten. In Niedersachsen sind davon Celle, Hildesheim und Oldenburg betroffen – und auch das Karstadt-Warenhaus in der Braunschweiger Innenstadt.

