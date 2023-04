Braunschweig. In der Donaustraße fing am Montagnachmittag das Dach eines Kiosks Feuer. Mehrere Feuerwehrkräfte rückten aus – und öffneten die Dachverkleidung.

Ein Teil des Daches dieses Kiosks hat am Montagnachmittag gebrannt.

Feuerwehr Braunschweig Alarm in Braunschweig: Feuerwehr rückt zu Kioskbrand aus

Feueralarm in der Weststadt: Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag in die Donaustraße ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache brannte ein Teil eines Kioskdaches. Im Einsatz waren der Löschzug der Südwache der Berufsfeuerwehr sowie die Ortswehren aus Rüningen und Broitzem.

Mehrere Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Foto: Jörg Koglin

Drei Atemschutztrupps übernahmen die Brandbekämpfung in den Innenräumen. Zwischenzeitlich bestand die Gefahr, dass sich der Brand auf die gesamte Dachkonstruktion ausbreitete. Vorsorglich brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung und hielten eine weitere C-Leitung in Bereitschaft. Sie kam jedoch nicht mehr zum Einsatz.

Einsatz in Braunschweiger Weststadt dauerte keine Stunde

Um an den Brandherd zu kommen, öffneten die Feuerwehrleute laut Einsatzleiter Kai Falke an mehreren Stellen die Dachverkleidung. Diese Maßnahme erwies sich als erfolgreich, und die Brandnester konnten relativ schnell gefunden und abgelöscht werden. Nach etwa 50 Minuten war der Einsatz für die Braunschweiger Feuerwehr beendet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

