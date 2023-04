Neues Ausflugslokal öffnet am Braunschweiger Polizeistadion

Braunschweig. Die Lage am Prinzenpark und am Ringgleis ist wirklich exzellent. Was tut sich jetzt am Braunschweiger Polizeistadion?

Wenn man derzeit am Polizeistadion an der Georg-Westermann-Allee am Rande des Prinzenparks entlangschlendert, dann sieht man es: In der Gastronomie des Polizeistadions auf dem Gelände des Braunschweiger Polizeisportvereins, wo bislang der beliebte „Holzwurm“ als Ausflugsziel für Radler, Jogger und Spaziergänger residiert, da tut sich aktuell was!

Nach umfassenden Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten ...

„Die Gaststätte Holzwurm bleibt vorübergehend geschlossen“: So steht es an dem eindrucksvollen Metalltor des Polizeistadions angeschlagen. Drinnen sind die Spuren, Materialien und Geräte eines größeren Umbaues deutlich zu erkennen. „Nach umfassenden Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten planen wir voraussichtlich Ende April 2023 unter neuem Namen wieder für Sie zu öffnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“, steht dort noch.

Das kann jeder lesen. Aber wie geht es weiter? Und was hat es mit dem „neuen Namen“ auf sich?

Dieses Rätsel können wir jetzt lösen. Wie die Redaktion erfuhr, hat ein Team um den Braunschweiger Gastronomen Tim Lemke, der auch mehrere Clubs in der Braunschweiger Innenstadt betreibt, am Anfang des Jahres das Ausflugslokal am Prinzenpark übernommen und plant dort Restaurant, Café und Biergarten mit einem neuen Konzept.

… soll es so weitergehen: „Zur Freundschaft“ heißt das neue Ausflugslokal

Ja, „Zur Freundschaft“ solle der ehemalige „Holzwurm“ heißen, bestätigte Lemke unserer Zeitung jetzt auf Anfrage. Das kulinarische Angebot wolle man verändern und mit wechselnden saisonalen Speisen und ein paar Biergarten-Klassikern aufwarten. Und wann ist denn nun tatsächlich die Eröffnung geplant? Tim Lemke: „Das steht tatsächlich noch nicht endgültig fest. Schön wäre es aber, wenn wir dort bereits in den Mai tanzen könnten.“

Die Lage für Gastronomie auf dem idyllisch gelegenen Gelände des Polizeistadions ist exzellent. Hier laufen die Park-, Spazier-, Spiel-, Jogging- und Fitnesswege am Rande des Östlichen Ringgebiets zusammen – und hier führt direkt das Ringgleis vorbei. Auch von Biergarten-Atmosphäre ist die Rede ...

