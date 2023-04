Gastronomie Braunschweig: „Eat“ am Kohlmarkt eröffnet im Sommer

Der Gastronom Nazim Türkmen steht auf der Galerie seines künftigen Restaurants Eat Grill Bar. Es soll am Braunschweiger Kohlmarkt nun im Sommer eröffnen.

Braunschweig. Das „Eat Grill & Bar“ am Kohlmarkt in Braunschweig ist schon seit langem in Planung. Nun nennt der Betreiber ein Eröffnungsdatum im Sommer.