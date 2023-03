Beim Einkaufen: Unbekannter schlägt Braunschweiger ins Gesicht

Auf einem Parkplatz in Braunschweig hat ein unbekannter Mann einem Einkäufer unvermittelt zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

Am Freitag lud ein 39-jähriger Mann in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-von-Guericke-Straße seine Einkäufe in den Kofferraum seines Autos. Ein Unbekannter trat dabei von hinten an ihn heran und schlug ihm zwei Mal unvermittelt ins Gesicht. Laut der Polizei Braunschweig sagte er dabei etwas in einer Fremdsprache.

Der Unbekannte setzte sich danach auf den Beifahrersitz eines weißen Autos. Das Fahrzeug fuhr davon.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fertigte eine Strafanzeige. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476 3515.

red

