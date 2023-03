40 Tage ohne Zucker – Wie abhängig ist mein Körper?

Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt. Die himmlischste Versuchung, seit ich feste Nahrung zu mir nehme: der gedeckte Kirschkuchen meiner Mutter. Eingedickte süß-saure Kirschen ummantelt von einem buttrigen, knusprigen Mürbeteig. Ein Löffel süße Sahne. Und dann stand sie vor mir. Ich höre ein leises Knuspern, als ich die Gabel durch die Decke in die cremigen, lauwarmen Kirschen stecke. Ich dippe den Kuchenhappen kurz in die Sahne und stecke die Gabel in den Mund. Meine Mutter muss ein Engel sein, denke ich.

Der gedeckte Kirschkuchen fiel unter meine neue Ausnahme, das Zucker-Fasten bei sozialen oder besonderen Events ausfallen zu lassen. Meine Mutter hat ihren Geburtstag nachgefeiert. Auch wenn ich nach dem ursprünglichen Gedanken des Fastens mein Fasten gebrochen habe, stehe ich hinter dieser Entscheidung. Sogar mehr als hinter dem absoluten Verzicht.

Ich sehe es so, dass mein Fasten-Bruch nichts mit Willensschwäche zu tun hat. Für mich, ganz im Gegenteil, zeugt es eher von Willensstärke: Sich ab und zu seine Freiheiten zu gönnen, in dem Wissen, nicht gleich wieder in alte Muster zurückfallen zu müssen.

(Gutes) Essen macht mich glücklich. Nun jedoch unabhängig, ob mit Zucker oder ohne. Foto: Floris Jäger

Wieder habe ich vor ein paar Tagen eine erkenntnisreiche Entdeckung gemacht. Als ein Experiment habe ich ein Häppchen Knäckebrot mit Marmelade gegessen. Und es trat genau der Effekt ein, den ich mir erhofft hatte. Es war so penetrant und intensiv süß, dass ich mit einem großen Schluck Wasser nachspülen musste, um den Geschmack wieder loszuwerden. Irgendwie ein schönes Gefühl, dass man den Körper wieder entwöhnen und auf ein normales Zucker-Level bringen kann.

Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt. Aber wenn ich ehrlich bin – ich bereue nichts.

