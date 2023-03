Unbekannte stehlen Waren von Lkw an Raststätte bei Braunschweig

Auf der Raststätte Zweidorfer Holz an der Autobahn 2 in Richtung Berlin ist es am Wochenende zu einem Diebstahl gekommen, das meldet die Polizei am Montag. Unbekannte öffneten dabei den Sattelauflieger eines Lkw und entwendeten eine große Anzahl von Paketen, die im Auflieger auf Paletten gestapelt waren.

Diebstahl im großen Stil an Braunschweiger Autobahnraststätte

Der Fahrer des Lkw habe selbst vom Diebstahl nichts mitbekommen. Er habe seinen Lkw am späten Freitagnachmittag abgestellt und erst am Sonntagmorgen das Fehlen der Ware festgestellt. Der Polizei zufolge wurden Waren in sechsstelliger Höhe gestohlen.

Aufgrund der Menge der gestohlenen Ware vermutet die Polizei, dass sich die Tat über einen längeren Zeitraum gezogen haben muss. Zudem konnte das Diebesgut wahrscheinlich nur mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert werden.

Deshalb bittet die Polizei Personen um Mithilfe, die Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter (0531) 4763715.

red

