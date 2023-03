Massenschlägerei in Braunschweiger Fitnessstudio

Braunschweig. In einem Braunschweiger Fitnessstudio ist es am Mittwoch zu einer Schlägerei zwischen 15 Personen gekommen. Die Polizei rückte mit mehren Wagen aus.

Etwa 15 Personen waren an der Schlägerei in einem Fitnessstudio beteiligt. Einzelne Teilnehmer hatten sich sogar mit Eisenketten und Messern bewaffnet. Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen. (Symbolbild)

In einem Braunschweiger Fitnessstudio ist am späten Mittwochabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 15 Personen gekommen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Ursprung soll ein Streit zwischen zwei Personen in einem gut besuchten Sportstudio gewesen sein. Als dieser gegen 22.45 Uhr eskalierte, kam es zu einer Schlägerei, bei der sich einzelne Beteiligte sogar mit Messern und Eisenketten bewaffnet haben sollen.

Mehrere Streifenwagen in Braunschweig im Einsatz

Wie die Ermittler weiter berichten, konnte die Lage durch starke Kräfte der Polizei zunächst beruhigt werden. Als aber im Nachgang Familienmitglieder eines Beteiligten aus Salzgitter am Sportstudio auftauchten, eskalierte die Lage erneut.

Es kam abermals zu tumultartigen Szenen. Der Bruder eines Beteiligten zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Infolge der Auseinandersetzung erlitt ein Beteiligter eine Kopfplatzwunde und wurde durch Rettungskräfte in die Notaufnahme des städtischen Klinikums gebracht. Weitere Beteiligte wurden leicht verletzt.

Strafanzeigen wegen Körperverletzung

Nur durch mehrere Streifenwagen aller Polizeidienststellen des Stadtgebietes konnte die Lage vor Ort beruhigt werden. Zwei Personen wurden aufgrund ihres anhaltend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen, allen weiteren Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen.

Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt, wie die Beamten abschließend mitteilen.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de