Polizei: Erfolgreiche Drogenkontrollen in Braunschweig

Braunschweig. Die Polizei hat am Wochenende mehrere Drogenkontrollen in Braunschweigs Innenstadt durchgeführt. Dabei ergaben sich mehrere Strafbefehle.

Mehrere Drogenkontrollen hat die Polizei am vergangenen Freitag in Braunschweigs Innenstadt durchgeführt. Dabei konnten nicht nur einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden, sondern auch gleich zwei per Haftbefehl Gesuchte in Gewahrsam genommen werden. (Symbolbild)

Die Polizei hat am vergangenen Freitag mehrere Drogenkontrollen in Braunschweigs Innenstadt durchgeführt. Dabei ergaben sich etwa 15 Strafverfahren, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Zwei der kontrollierten Personen seien per Haftbefehl gesucht worden.

Zwei mit Haftbefehl Gesuchte in Braunschweig

Weiter heißt es in der Meldung, die Beamten hätten sowohl zivile als auch uniformierte Kollegen eingesetzt und so Passantinnen und Passanten auf den An- und Verkauf diverser Betäubungsmittel kontrolliert. Am Ende hätten sich so rund 15 Strafverfahren ergeben, unter anderem wegen unerlaubten Handels und Erwerbs von Drogen.

Die Polizisten beschlagnahmten die entsprechenden Beweismittel. Ein besonderer Erfolg sei gewesen, dass zwei der kontrollierten Personen mittels Haftbefehl gesucht wurden und jetzt verhaftet werden konnten.

Einsatzleiter ist zufrieden mit der Aktion in Braunschweig

Der Einsatzleiter Ingo Patzke zog nach dem Einsatz ein positives Fazit: „Ich bin mit dem Ablauf der Kontrolle sehr zufrieden. Die Ergebnisse zeigen uns, wie wichtig solche Maßnahmen sind.“

