40 Tage ohne Zucker – Die Herausforderungen der ersten Woche

Die erste Woche ohne Zucker ist geschafft. Stechende Kopfschmerzen, totale Erschöpfung, schlechte Laune – damit hatte ich fest gerechnet. Was ist passiert? Eine ganze Menge, aber nicht das.

Die ersten Tage waren anstrengend. Ich musste mir meine Essgewohnheiten aus dem Kopf prügeln. Kleine Zwischenmahlzeiten, die man sich mal aus Langeweile zwischen die Zähne schiebt, entfallen plötzlich komplett - Chips, einen Riegel, ein kaltes Würstchen oder ein Toastbrot mit Marmelade. Ich esse nun in viel größeren Zeitabständen. Sicherlich ist das absolut vorteilhaft für mein Gewicht und meine Zahnhygiene.

Zuckerfrei macht einsam

Allerdings weniger vorteilhaft ist, dass ich kaum noch am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Auswärts mit Freunden oder der Familie essen gehen, traue ich mich nicht mehr. Nirgends kann ich mir richtig sicher sein, dass sich in den Gerichten kein Zucker versteckt. In der Mittagspause, wenn meine Kollegen zur türkischen Bäckerei um die Ecke gehen, sitze ich allein in der Küche und esse mein mitgebrachtes Essen.

Sonntag wäre ich gerne nach einem Spaziergang in der Sonne mit meinem Freund in ein Café gegangen, um ein Stück Kuchen zu essen. Ging leider nicht. Mit geknickter Stimmung habe ich auf dem Nachhauseweg eine leere Donut-Schachtel auf der Straße liegen sehen. Sie war von den Autos platt gefahren und völlig verdreckt. Das Einzige, woran ich denken konnte, waren die ganzen leckeren Donuts, die vorher in dieser Schachtel gelegen haben müssen. Immer wieder erwische ich mich, wie ich Süßem hinterhergeiere. Wie ein triebgesteuerter, blutleerer Vampir habe ich mich in meine Wohnung verzogen und an einem Stück Apfel geknabbert.

Meine Wochenend-Aussichten

An diesem Wochenende ziehe ich mit einer Freundin um die Häuser. Wenn ich etwas sicher zuckerfreies Alkoholisches trinken möchte, bleibt mir nur eine Skinny Bitch - Wodka, Mineralwasser und Limettensaft. Ein Aperol wäre mir lieber.

