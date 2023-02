Diese Braunschweigerinnen gehen mit Karnevals-Kostümen viral

Sie heißen Lena, Jana, Farina und Wiebke – und sorgen mit ihrem ausgefallenen Karnevals-Kostüm nicht nur beim Braunschweiger Schoduvel, sondern auch bei TikTok und Instagram für große Freude und Begeisterung. Die vier Braunschweigerinnen haben sich als Textmarker verkleidet: neongrün, orange, pink und blau. Keine Stangenware, alles handgemacht.

Unser Video, in dem sie stolz im Chor erklären, beim Umzug ihr „Revier markieren“ zu wollen, wurde auf der Video-Plattform TikTok über 1,5 Millionen mal angesehen. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt, das Internet liebt den Einfallsreichtum der vier sympathischen Damen aus Braunschweig: „Bestes Kostüm ever“, „Das machen wir nächstes Mal“ und „Mit denen hätten wir ein Foto machen müssen“, heißt es in vielen der knapp 800 Kommentare.

Auf die provozierende Anmerkung, dass die Gestaltung des Kostüms sicher nicht viel Zeit gekostet habe, reagieren sie im Interview fast schon leicht angefasst: Allein schon die Idee sei aufwendig gewesen, insgesamt habe man rund acht Stunden daran gesessen.

Doch wie kommt man auf die verrückte Idee, sich als Textmarker zu verkleiden? Was machen die vier im echten Leben? Sind sie vielleicht Lehrerinnen? „Auf gar keinen Fall“ bricht es aus Lena heraus – eine Antwort, die die Internet-Community schmunzeln und rätseln lässt. Ein Kommentar lautet: „Ich, Lehrerin, kann die Reaktion verstehen.“

Fraglich bleibt, ob Lena, Jana, Farina und Wiebke überhaupt schon vom Hype erfahren haben, den ihre Textmarker-Kostüme auslösen. Gleiches gilt für die Familie Jomo Walla, die sich im Ensemble als Abstellkammer verkleidet hat. Vater Peter (Wäscheständer) erklärt, die Idee kam von Tochter Johanna (Wäschesack) und ihrer Freundin Gerdi (Bürste) – zusammen mit Abfalleimer und Putzlappen, ist die Kombi perfekt und das Netz feiert: Fast eine halbe Million Klicks auf unserem TikTok-Kanal und Kommentare wie „So muss Familie sein“ und „Boris Becker fehlt noch“.

Johanna (links) und Freundin Gerdi (dritte v.l.) sind auf die verrückt Idee gekommen, sich beim Schoduvel als Abstellkammer zu verkleiden. Foto: Lukas Mauri

