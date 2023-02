Karnevalisten nehmen am am Sonntag am Karnevalsumzug "Schoduvel" teil und überqueren den Altstadtmarkt in der Innenstadt in Braunschweig. Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie in den letzten Jahren, fand der Umzug wieder statt. Er ist der größte Karnevalsumzug in Norddeutschland.