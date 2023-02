Braunschweiger veranstalten Spendenkonzert für Erdbebenopfer

Braunschweig. Junge Braunschweiger Künstlerinnen und Künstler, unter anderem von „k·now·ledge“ und If A Bird, treten am Donnerstag im „381“ auf und sammeln Spenden.

Um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu sammeln, haben sich zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler aus Braunschweig und Umgebung zusammengetan. Unter dem Titel „Do Nation“ veranstalten sie am Donnerstagabend, 23. Februar, ab 18 Uhr ein Spendenkonzert im Eventspace „381“ in der Friedrich-Wilhelm-Straße 41.

Angemeldet hat die Veranstaltung der gemeinnützige Verein If A Bird e.V. Er organisiert die Veranstaltung zusammen mit der Rap-Jugendgruppe „k·now·ledge“ und der Firma Eventives von Babak Khosrawi-Rad. „Im Endeffekt sind es die Jugendlichen, die ihre Stimme und ihre Kunst nutzen, um für die Erdbebenopfer zu sammeln“, hebt Andreas Bucklisch von „k·now·ledge“ hervor.

Die Rap- bzw. Soul-Gruppen treten mit ihren jungen Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern auf. mit dabei sind außerdem die Tanzgruppe Urban Culture Dance Crew, DJ Taboa, Lil Siso, Thaqi01, Too Young, Ona, Hanna, Aylina, Marlene und viele mehr.

Spenden gehen an Hilfsorganisation Stelp e.V.

Sämtliche Einnahmen von Tickets (abgesehen von der Gebühr des Ticketsystems), Getränken sowie Spenden vor Ort gehen an die Hilfsorganisation Stelp e.V. „Sie leistet vor Ort Hilfe und zeigt das in den Sozialen Medien sehr transparent. Sie hilft nicht nur in der Türkei, sondern auch in Syrien“, erklärt Bucklisch die Wahl.

Tickets für 5,67 Euro gibt es an der Abendkasse, sowie hier online. Vor Ort kann zudem gespendet werden. Wer nicht da sein kann oder Stelp e.V. direkt unterstützen will, kann hier spenden:

STELP e. V.

IBAN: DE32 4306 0967 7001 8011 00

BIC: GENODEM1GLS

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Per Paypal an donations@stelp.eu

Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Türkei

