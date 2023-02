Felix im Glück: BZ-Filmpremiere zeigt eine Aussteiger-Doku

Felix Starck ist stets auf der Suche nach Herausforderungen und dem Glück: Der junge Filmemacher war bereits länderübergreifend mit dem Fahrrad unterwegs („Pedal the World“) und durchquerte Kanada mit einem umgebauten Schulbus („Expedition Happiness“). Nun zeigt uns der 32-Jährige wie es ist, Farmer auf Mallorca zu sein, Gemüse anzubauen und Wind und Wetter zu trotzen. Seine Dokumentation „Step by Step“ zeigen wir am Sonntag, 5. Februar, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater. Start ist um 13 Uhr. Im Anschluss an den Film werden Felix und seine Freundin Valentina über die Dreharbeiten berichten.

„Step by Step“ erzählt laut Filmverleih die Geschichte zweier junger Menschen, die raus aus der Großstadt wollen, um sich neu zu (er-)finden. Dabei steht die nahende Geburt des ersten Kindes im Mittelpunkt aller Überlegungen. Fragen über Fragen: „Wie wollen wir den kleinen Oskar aufwachsen sehen?“ „Welche Umgebung wünschen wir uns für ihn?“ „Was soll er für Erfahrungen sammeln können?“ „Wo können wir als junge Familie alles, was wir uns wünschen, so umsetzen, wie wir es uns vorstellen?“

Nach den beiden außergewöhnlichen Erfolgen von „Pedal the World" (2013) und „Expedition Happiness" (2017) ist „Step by Step" der dritte Dokumentarfilm des Selfmade-Filmemachers Felix Starck. Foto: Filmverleih

Auf der Suche nach den Antworten auf diese Fragen tauchen Felix und Valentina auf der Insel Mallorca in eine neue Kultur und Lebensweise ein, die sie auf herausfordernde Weise buchstäblich erdet und auf das Wesentliche blicken lässt – weit weg vom bequemen Großstadtleben, das kurz zuvor ihr Leben noch geprägt hat. Sie müssen herausfinden, wie man einen von der Sonne hart gegerbten und nährstoffarmen Boden wieder nutzbar macht, wie man die jungen Pflanzen pflegt, die einmal die Grundlage ihrer Ernährung bilden sollen, und wie man all das so umsetzen kann, dass die Natur dabei erblühen kann und nicht weiter unter einem exzessiven Raubbau leidet.

