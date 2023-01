Brand in Vienenburger Seniorenpflegezentrum

Vienenburg. Im Kreis Goslar ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Pflegeheim ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Anwohnerinnen und Anwohner in Vienenburg sollten am Sonntagabend Türen und Fenster geschlossen halten – es brannte in einem Seniorenpflegezentrum. (Symbolbild)

In einem Seniorenpflegezentrum in Vienenburg ist am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Heim befindet sich in der Nähe des Vienenburger Bahnhofs – mehrere Straßen waren für den Feuerwehreinsatz gesperrt. Zudem wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Braunschweiger Feuerwehr unterstützte in Vienenburg, wie unsere Zeitung erfuhr.

Laut der Goslarer Polizei brach der Brand gegen 17.30 Uhr aus. Die Ursache für das Feuer sei noch nicht bekannt. Auch zu möglichen verletzten Personen konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Die Goslarsche Zeitung berichtete, dass eine Person durch den Brand ums Leben gekommen sei.

red

