Neuer „Drachen-Spielplatz“ in Braunschweig auf dem Prüfstand

Gleich gut angenommen: neuer „Drachen-Spielplatz“ am Ringgleis an der Geysostraße dicht beim Nordbahnhof in Braunschweig.

Am Ringgleis ist was los: Spätestens an diesem Wochenende nahmen hunderte Kinder und ihre Eltern den neuen Spielplatz „Drachenland“ im Nordpark östlich der Geysostraße in Besitz. Er war unter der Woche von der Stadt eröffnet worden.

Herzstück des „Drachenlandes“ – eine bis zu vier Meter hohe Skulptur aus Holz in Form eines riesigen Drachenkopfes

Wunderbar milde Temperaturen am Wochenende auch am Nordbahnhof, wo Kinderlachen die Szene beherrscht und etliche Radler und Spaziergänger am Ringgleis interessiert innehalten. So sieht er also aus, der neue Spielplatz ...

Das Herzstück des „Drachenlandes“ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ist eine bis zu vier Meter hohe Skulptur aus Holz in Form eines riesigen Drachenkopfes, die zum Klettern, Balancieren, Verstecken und Rutschen einlädt. Und genau das tun sie, die Kleinen, beobachtet und angeleitet Papa und Mama, wahlweise Opa und Oma.

Hart fallen kann man da nicht, der Spielplatzboden ist gepolstert mit duftenden Holzhackschnitzeln. Mitunter wird’s da beim Plaudern und Zuschauen im Publikum eng auf dem Ringgleis, das zwar einerseits wunderschön ins neue „Drachenland“ integriert ist, andererseits aber auch durchaus Gefahren birgt, weil mancher Zweiradfahrer halt nicht schauen, sondern zügig durchfahren möchte.

Das „Drachenland“ ist nur ein Vorgeschmack, weitere Elemente einer Freizeitlandschaft am Ringgleis können in absehbarer Zeit eröffnet werden

Das wird man weiter beobachten müssen, doch ansonsten sind die Besucher und Zaungäste einstweilen voll des Lobes. Eine Spielplatz-Anmutung, die Freude macht, eingebettet nicht nur ins Ringgleis-Freizeit-Areal, sondern auch in die grüne Lunge zwischen Nordbahnhof und BS-Energy, angedockt an Braunschweigs neue Nordstadt. So ungefähr haben sie sich das da vorgestellt, Stichwort Lebensqualität.

Und es geht weiter. Das „Drachenland“ ist nur ein Vorgeschmack, weitere Elemente einer Freizeitlandschaft am Ringgleis können in absehbarer Zeit eröffnet werden.

Das ist nach dem „Drachenland“ im weiteren Verlauf des Nordparks mit viel Grün ein aufwendig und großzügig angelegter Spiel- und Jugendplatz am Luftschifferweg, auf dem wir bereits eine Fitness- und Calisthenics-Anlage und einen asphaltierten Rundparcours mit schönen Wellen und Steilkurven für kleine und größere Mountainbiker durchs Absperrgitter erspähen konnten. Klasse: Die meterhohen Wälle dort könnten auch mal als Rodelhügel genutzt werden ...

Aber so weit ist es noch nicht. Doch am Ringgleis tut sich viel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de