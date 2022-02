3900 Päckchen für Braunschweig: Rekord erneut geknackt

Auch zum letzten Weihnachtsfest war die Hilfsaktion „Päckchen für Braunschweig“ wieder ein voller Erfolg, wie Organisatorin Julia Swiatkowski (19) mitteilt. Die Gesamtzahl der verteilten Päckchen sei auf 3900 gestiegen – 300 mehr als im Vorjahr, eine Rekordzahl. „Damit konnten wieder mehr Kinder beschenkt werden“, freut sie sich. „Wir bedanken uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern.“

Schon im Alter von 15 Jahren hatte Julia Swiatkowski den Verein „Päckchen für Braunschweig“ gegründet. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Weihnachtsgeschenke in Form von schön verpackten Schuhkartons an Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zu verschenken. Die Päckchen werden von Spenderinnen und Spendern gepackt und an Annahmestellen in der ganzen Stadt abgegeben. Der Verein und seine freiwilligen Mitglieder prüfen die Inhalte der Päckchen und organisieren die Verteilung.

„Dieses Mal gestaltete sich der Anfang zunächst schwierig“, sagt die junge Frau. „Die Corona-Pandemie schien unserem Vorhaben, möglichst vielen Kindern eine Freunde zu Weihnachten zu bereiten, einen Strich durch die Rechnung zu machen.“ Nur wenige Päckchen seien im Lager an der Kreuzstraße angekommen. Doch das viele „Trommeln“ der Ehrenamtlichen hat geholfen: Es kam Schwung in die Aktion, und zeitweise stapelten sich die Päckchen einige Meter hoch.

Am 6. Januar konnten die letzten Päckchen das Lager verlassen, berichtet Swiatkowski. „Wir sind ein Beispiel für gelungene ehrenamtliche Arbeit in Braunschweig. Wir möchten uns ausdrücklich bei allen bedanken, die unsere Aktion wieder gefördert haben.“

red

