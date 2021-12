Auch in Wolfsburg werden jetzt Päckchen gepackt

Die Inspiration kam aus Braunschweig. Dort sammelt Julia Swiatkowski mit ihren Mitstreitern bereits seit längerem Päckchen für bedürftige Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr hat sich nun auch der Verein „Päckchen für Wolfsburg“ gegründet.

Beatrix Bogatzki hatte die Idee dazu. Sie lernte Swiatkowski kennen. „Als sie mir von ihrem Verein erzählt hat, wusste ich gleich, dass ich ihn auch in Wolfsburg gründen möchte“, erklärt Bogatzki, die mit ihren Mitstreitern bei der Mitgliederversammlung in Braunschweig zugegen war, um sich einige Dinge abzuschauen.

20 Mitglieder hat der Verein bereits

Dort wurden im vergangenen Jahr mehr als 3600 Päckchen für den guten Zweck gesammelt. Die Wolfsburger haben inzwischen 20 Mitglieder und einen Raum in Ehmen, den sie für die Päckchen nutzen können. Auch die ersten Vorstandswahlen wurden abgehalten. Beatrix Bogatzki ist die Vorsitzende von „Päckchen für Wolfsburg“, ihr Stellvertreter ist Kevin Schmückner, der Kassenwart heißt Armin Zerbe und die Schriftführerin Alicia Bogatzki.

Mitmachen und Gutes für bedürftige Kinder tun, ist einfach. Geschenke im Wert von bis zu 15 Euro in ein Päckchen tun und entweder bei Eric Wiechel Investments in der Daimlerstraße 7 oder beim Kiosk „Bunte Tüte“ in der Saarstraße 37 abgeben. Das geht in diesem Jahr noch bis zum 19. Dezember.

In die Päckchen können Geschenke wie Spielzeug, Brettspiele, Puppen, Malbücher, Kinogutscheine und ähnliches. Verboten sind Medikamente, CDs oder andere zerbrechliche Gegenstände sowie Obst.

red

