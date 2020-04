Braunschweiger Tafel ist ab sofort wieder offen – an neuem Ort

Braunschweig. Weil in ihrem Domizil in der Goslarschen Straße nicht so viel Platz ist, gibt es fortan dienstags und donnerstags in der Beethovenstraße Waren.

Nicoline Leven ist zufrieden. Die Geschäftsführerin der Braunschweiger Tafel steht im Eingangsbereich der Mensa 2 der TU zwischen lauter gepackten Tüten und sieht sich um. Vor ihr die Tische für die Warenausgabe, an der Seite ein Empfangsschalter mit Schutzscheibe, im Hintergrund die Kisten mit den angelieferten Waren.

Wegen Corona wurde die Tafel erst geschlossen und ist jetzt umgezogen – in der Beethovenstraße im Uni-Viertel ist sie ab jetzt wieder dienstags und donnerstags geöffnet.

„Das war ein Kraftakt“, erzählt Nicoline Leven, „erst vor ein paar Tagen war klar, dass wir hierher gehen, und jetzt steht alles bereit.“

Als die Maßnahmen gegen das Virus in den letzten Wochen immer weiter verschärft wurden, war schnell klar, dass auch die Tafel in der Goslarschen Straße den Betrieb einstellen muss. Zu eng drängen sich dort täglich die Abholer und zu dicht arbeiten die Ehrenamtlichen nebeneinander. Aber da die Tafel für etwa 5000 Menschen in Braunschweig buchstäblich die Grundversorgung sichert, musste eine möglichst schnelle Lösung her.

Bernd Assert, Vorsitzender des Braunschweiger Tafel, ist voll des Lobes für Verwaltung und Firmen. „Wir haben überall offene Türen vorgefunden. Viele sind auch von sich aus auf uns zugekommen. Der Bürgersinn und das Verantwortungsgefühl für die Bedürftigen sind bemerkenswert.“

Verschiedene Örtlichkeiten wurden inspiziert, die Mensa erwies sich als der am besten geeignete Platz. Der Rest war fast Routine. Organisieren und improvisieren ist man bei der Tafel gewohnt.

Kleine Zusatz-Schwierigkeit: Die meisten Tafel-Freiwilligen sind im Rentenalter und gehören damit zur Corona-Hochrisikogruppe. Sie sollten nicht gefährdet werden. Woher also neue, jüngere Helfer finden?

Jetzt kommt Antonia Schultz ins Spiel, Tafel-Ehrenamtliche, Studentin und sichtbar noch weit von der Rente entfernt. Sie kontaktierte über eine Whatsapp-Gruppe Freiwillige, die sich bei der Stadt für Hilfsdienste gemeldet hatten.

Birte Jathe (Mitte) und Ayse Kalle übergeben einer Abholerin einen Karton mit Lebensmitteln. Foto: Erwin Klein

Per Smartphone konnte man sich in Dienstpläne eintragen, und innerhalb von zwei Tagen waren genug Helfende im passenden Alter beieinander. Jetzt, kurz nach zwölf, stehen etwa 20 von ihnen – die erste Schicht – erwartungsvoll im Eingangsbereich der Mensa und blicken auf die Kundschaft, die sich draußen in der Sonne im vorgeschriebenen Zwei-Meter-Abstand versammelt hat.

Nicoline Leven ist kurz entschlossen: „Wir öffnen jetzt schon. Warum sollen die noch eine halbe Stunde rumstehen?“ Einzeln, mit großem Abstand, werden die Berechtigten eingelassen. Die Essensverteilung beginnt, erfreute Gesichter auf beiden Seiten der Abhol-Tische.

Julia Vormberg ist eine der studentischen Helferinnen. Vor kurzem ist sie von ihrem Auslandssemester in Nizza nach Braunschweig zurückgekehrt. „Ich bin so froh, wieder hier zu sein und etwas Sinnvolles tun zu können“, erzählt sie. „In Frankreich ist die Situation viel extremer, da konnte ich noch nicht einmal in den Park gehen.“

Alles bestens also? Nicht ganz. Die Anlieferungen halten sich noch in Grenzen – viele Firmen haben noch nicht registriert, dass die Tafel wieder Waren braucht und zum Abholen kommt.

Und der Kundenandrang ist ebenfalls ausbaufähig. Der neue Ort hat sich offensichtlich noch nicht herumgesprochen, die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn ist eher umständlich.

Dann sind da noch die Öffnungszeiten und die Regelung mit den Abholkarten: Diese Wochen sind die orangen Karten dran, nächste Woche die gelben. Grüne Karteninhaber dürfen immer kommen.

Geöffnet ist Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr, die Nutzung von Bahn und Bus ist kostenlos. Nicoline Leven ist optimistisch: „Das wird. Der Wiederanfang ist gemacht.“