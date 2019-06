Die Störche sind der Hit, die Buchstaben sind es auch

Braunschweig. Ein Raum in der evangelischen Kita St. Martini in der Kreuzstraße heißt für drei Wochen „Redaktions-Zimmer“.

Dort liegen die Taki-Hefte der Mädchen und Jungen der Blauen Gruppe der Kita im Regal, jedes Kind kann selbstständig die darin befindlichen Aufgaben lösen. Morgens wird zusammen ein Zeitungslied gesungen.

Für drei Wochen nimmt die Gruppe mit ihren Erzieherinnen Marion Bensemann und Svenja Oldenburg am Taki-Projekt teil, da stehen neben dem Heft mit vielen Bildern und Geschichten rund um den Löwen „Taki“ vor allem die täglich neuen Ausgaben der Tageszeitung im Fokus. Je einer oder eine darf die Zeitungen in die Gruppe holen – „unsere Kinder sind stark und schaffen die 21 Zeitungen ganz alleine zu tragen“, verrät Marion Bensemann.

Die Gruppe besteht nicht nur aus angehenden Schulkindern, sondern aus 3- bis 6-Jährigen, kaum einer kann schon lesen. „Den Wetterbericht verstehen wir auch so, da sind ja Bilder dabei“, sagt ein Mädchen aus der Gruppe. Und auch Fotos gibt es in großer Zahl, die werden genau angeschaut und ausgeschnitten, „wenn wir jemanden darauf erkennen“, sagt Svenja Oldenburg. Neulich war der Vater eines Kindes in der Zeitung abgebildet. Toll fanden die Mädchen und Jungen auch die Fotos von den Alt- und Jungstörchen vergangene Woche in der Zeitung.

Gerade die jüngeren Kinder lernen jetzt auch Buchstaben kennen, die legen sie mit Seilen nach oder reißen Zeitungsschnipsel aus und kleben daraus Wörter. Auf einer blauen Tafel steht geklebt: „St. Martini“!