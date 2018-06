Die Zeitung und die ganze Welt

Die Mädchen und Jungen aus der Gummibärengruppe in der Caritas-Kindertagesstätte St. Bernward im Heidberg mit den Erziehern Gabriele Eggestein und Sven Orenz. Foto: Karsten Mentasti

Das waren aufregende Wochen für die Mädchen und Jungen aus der Kindergartengruppe „Gummibären“ in der Caritas-Kita St. Bernward im Heidberg. Kinder mit Wurzeln aus acht Nationen gehören der Gruppe an, neben Deutschland auch aus Russland, Polen, Kasachstan, Syrien, der Türkei, Tunesien sowie aus einem weiteren afrikanischen Land, also aus drei von fünf Erdteilen.

Und so haben die Kinder mit ihren beiden Erzieherin Gabriele Eggestein und Sven Orenz in den jüngsten Wochen immer eines dieser Länder kennengelernt, zum Beispiel welche Kleidung man dort trägt, ob es genauso warm oder kalt ist wie hier in Braunschweig und welche Speisen man dort isst. Jedes Land wurde eine Woche lang „bereist“, die Eltern haben gekocht und die Kinder die ihnen vielleicht bisher fremden Speisen gekostet.

Und dann folgte das Zeitungsprojekt Taki, das an der Kita heute endet. „Wir haben uns gedacht, diese beiden Themen – Weltreise und Tageszeitung – passen doch eigentlich sehr gut zueinander“, sagt Gabriele Eggestein. In der Tat – und zwar auf mehrfache Weise. In der Zeitung steht täglich Neues aus der eigenen Stadt und aus aller Welt! Und mit Zeitungspapier und ein paar anderen Zutaten wie Wasser und Kleber lässt sich hervorragend basteln. Zum Beispiel ein Globus mit Papier, das auf einen Ballon geklebt und dann blau angemalt wird, blau wie die Meere rund um die Welt. Die Kontinente haben die Kinder dann aufgemalt, ausgeschnitten und auf die blaue Kugel geklebt. Nur für das Foto haben sie den Erdball abgenommen und auf den Boden gelegt, ansonsten hängt der unter der Decke (und stört beim Spielen nicht...).

Dass jetzt auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft mit Mannschaften von überall her stattfindet, und sich auch in der Zeitung niederschlägt, haben die Kinder wohl bemerkt. Ihre lebensgroße Puppe, auf dem Foto im Hintergrund, die sonst immer mit landestypischer Kleidung der acht Nationen bekleidet war, trägt nun Fankleidung der deutschen Nationalmannschaft...