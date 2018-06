Wo die Zeitung zur Mode wird

Braunschweig. In Rühme haben sich die Eltern der Kinder aus der städtischen Kita ins Zeug gelegt. Die Regenwolken legten für die große Modenschau sogar eine kurze Pause ein.

Eigentlich hätte draußen geschneidert werden sollen, aber der Wind war zu stark und machte einen Strich durch die Rechnung. So wurde im Inneren der städtischen Kindertagesstätte Rühme geschnippelt und geklebt, gekräuselt und gefalzt, anprobiert und nochmal geändert.

Doch das Wichtigste beim Sommerfest in der Kita am Wendenturm: Am Ende war es doch möglich, die schicken Kleider, Hosenanzüge, Hüte und andere exklusive Kopf- und Rückenbedeckungen aus hauchdünnem Zeitungspapier im Freien vorzuführen, weil Wind und Regen im entscheidenden Augenblick eine Pause einlegten.

Diese Modenschau auf einem Laufsteg – zwei Turnbänken – machte den Kindern genau wie den Eltern und Geschwistern großen Spaß. Anfangs noch an der Hand von Kita-Leiterin Heike Schildhauer, verloren die Mädchen und Jungen bald ihre Scheu vor der großen Kulisse und den wackelnden Bänken und wollten in ihrer bedruckten Kluft gleich noch ein zweites Mal über den Steg wandeln.

Der Schritt hinauf auf die Bänke war insbesondere für die Mädchen, denen die Eltern breite, wallende Röcke gebastelt hatten, nicht ganz leicht. Die kleinen Füße waren darunter nicht mehr zu sehen. Umso größer war das Erlebnis für die jungen Models und die Fest-Besucher, die an Applaus nicht sparten.

„Da der Termin für unser Sommerfest genau auf das Ende des Taki-Projekts fiel, wollten wir beides verbinden“, berichtete Schildhauer, die nicht schlecht staunte, was für Eifer und vor allem Geschick viele Eltern bei der Zeitungs-Schneiderei an den Tag legten. Von wegen, in alte Zeitungen werden Fische eingewickelt, wie es früher beim Fischhändler tatsächlich der Fall war. Rühme hat eine ganz neue Verwendungsart für die Zeitung von gestern gefunden. Es darf nur nicht zu sehr stürmen und regnen...