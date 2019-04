Kita-Kinder aus Mascherode entdecken die Tageszeitung

Braunschweig. Wir sind die Steinekinder aus dem evangelischen Kindergarten in Mascherode. Drei Wochen haben wir jeden Tag eine eigene Tageszeitung bekommen.

Mit unseren Erzieherinnen und dem Taki-Löwen trafen wir uns jeden Tag zum „Zeitunglesen“. Dabei lernten wir, dass die Zeitung aus verschiedenen Büchern besteht, zum Beispiel Politik/Hintergrund, Braunschweig, Region, Kultur, Sport.

Natürlich interessierten uns erstmal die vielen Bilder und wir wollten dann immer wissen, worum es in dem Artikel geht. Und wir wollten wissen, was im „Auch das noch!“ auf der Titelseite steht. Auch Eintracht Braunschweig, die Babyfotos, die Todesanzeigen, die Kindernachrichten und der Wetterbericht weckten unsere Aufmerksamkeit. Jeden Tag haben wir mit viel Spaß und Ausdauer unser Lieblingsfoto ausgeschnitten, aufgeklebt und zusätzlich zum Taki-Heft eine eigene Mappe angelegt. Außerdem turnten wir mit der Zeitung in der Sporthalle. Wir haben die Buchstaben unserer Namen gesucht und ausgeschnitten. Und zum Fasching haben wir Löwenmasken aus Zeitungsstreifen gebastelt.