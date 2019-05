Warum kracht es immer wieder am Europaplatz?

Immer wieder kracht es am Europaplatz. Innerhalb weniger Monate ereigneten sich hier mehrere schwere Verkehrsunfälle mit erheblichem Personen- und Sachschaden, zuletzt am 5. Mai, als drei Fahrzeuge kollidierten. Ein Autofahrer (44) soll laut Polizei bei Rot in die Kreuzung gefahren sein. Im April...