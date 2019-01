Unfall mit Streifenwagen in Braunschweig: Zwei Autos beschädigt

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen am Europaplatz sind am Montagabend zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Polizeiauto fuhr mit Blaulicht

Laut Bericht der Polizei war ein Funkstreifenwagen der Polizei gegen 19.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. „Eine Gasflasche war in Brand geraten, so dass höchste Eile geboten war“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Bei der Fahrt zum Einsatzort wollten die Polizeibeamten die Kreuzung am Europaplatz passieren und fuhren mit verringerter Geschwindigkeit über eine rote Ampel.

Beide Fahrer bremsen stark

Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Opel Insignia von rechts aus der Güldenstraße auf die Kreuzung, da ihm seine Ampel grünes Licht zeigte. Der 40-Jährige bemerkte den Streifenwagen zu spät. Auch der Polizist sah das herannahende Fahrzeug nicht rechtzeitig. Obwohl beide Fahrer stark bremsten, konnten sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Streifenwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. „Obwohl jeder Verkehrsteilnehmer einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem blauen Blinklicht und Einsatzhorn sofort freie Bahn zu schaffen hat, müssen die Polizisten ebenso Sorge dafür tragen, dass sie auf ihrer Fahrt keinen Unfall verursachen“, so die Polizei. pop