Europaplatz: Unfall mit 3 Fahrzeugen - Hubschrauber angefordert

Bei dem Unfall am Europaplatz waren am Sonntagabend gegen acht Uhr drei Fahrzeuge beteiligt.

Braunschweig . Am Sonntagabend kam es gegen acht Uhr am Europaplatz zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde im Wagen eingeschlossen.

Am Sonntagabend kam es am Europaplatz, Ecke Gieselerwall in Braunschweig zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall eine Person in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungshubschrauber angefordert

Die Polizei teilte mit, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Über den Unfallhergang oder die Anzahl der Verletzten konnten weder Polizei noch Feuerwehr zum aktuellen Zeitpunkt eine Aussage machen.

Unfallstelle gesperrt, Umleitung eingerichtet

Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Wie lange die Straße gesperrt sein wird, kann die Polizei nicht einschätzen. red