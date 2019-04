Hallenbad Heidberg wird ab Juni abgerissen und neu gebaut

Das Hallenbad mit dem 25-Meter-Becken wird abgerissen und neugebaut. Es ist mehr als 40 Jahre alt, die Technik ist an vielen Stellen marode.

Braunschweig. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 geplant. Das Sportbad mit dem 50-Meter-Becken bleibt in der Bauzeit fast durchgehend geöffnet.

Das Hallenbad Heidberg, Baujahr 1973, soll ab Juni abgerissen und neu gebaut werden. Wie die Stadtbad-GmbH mitteilt, wurde jetzt ein Totalunternehmer gefunden: die Firma Industriebau Wernigerode. Damit steht nun auch der genaue Zeitplan: Bereits am 3. Juni wird das alte Hallenbad geschlossen, um erste vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Ab dem 17. Juni beginnt der Abriss.

„Es soll ein modernes und energieeffizientes Bad entstehen, das dem alten ähnelt, aber mit zahlreichen zusätzlichen Merkmalen und Eigenschaften ausgestattet ist“, so die Stadtbad-GmbH. Wichtig: Bis zum 17. Juni ist auch das Sportbad mit seinem 50-Meter-Wettkampfbecken weiterhin in Betrieb. Nur für Teile des Abrisses werde auch dieser Teil des Bades geschlossen. Das Sportbad nehme seinen Betrieb voraussichtlich am 28. Juli wieder auf und stehe auch während der Phase des Neubaus zur Verfügung. Die Eröffnung des neuen Hallenbades ist für Anfang 2021 geplant.

Der Neubau ist der Stadtbad-GmbH zufolge notwendig, weil das Hallenbad an vielen Stellen marode ist – auch durch einfache Sanierungen sei es nicht wieder in Schuss zu bringen. Das Angebot des Totalunternehmers liege unter dem Gesamtkostenrahmen von 10,6 Millionen Euro.

So soll das neue Bad aussehen. Foto: Stadtbad GmbH / 4-E-Motions

Das neue Bad soll einige Neuerungen mit sich bringen: Das 25-Meter-Becken, ausgestattet mit vier Schwimmbahnen, könne bei Bedarf in fünf Bahnen unterteilt werden. Das Lehrschwimmbecken werde ähnlich wie das Aktivbecken in der Wasserwelt mit einem Hubboden versehen, um durch variable Wassertiefen verschiedenen Kursarten gerecht zu werden.

Auch ein Kinderplanschbecken ist demnach vorgesehen.

Der neue Saunabereich soll zwei Saunen, ein Dampfbad, zwei Ruheräume sowie eine Terrasse haben. „Rampen, Wegekonzept, Wasserlifter und weitere Ausstattungsmerkmale sollen dafür sorgen, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen das Bad so problemlos wie möglich nutzen können“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem werde der Lehrschwimmbereich räumlich vom Schwimmbereich getrennt und könne somit flexibler genutzt werden.

Die Stadtbad-GmbH weist auf Kursverlegungen hin: Ein Großteil der Kursarten – vom Seepferdchenkurs bis zum Aquajogging – werde in die Wasserwelt oder den BürgerBadePark verlegt. Jeder Interessierte könne sich ab Juni auf der Website der Stadtbad GmbH nicht nur darüber informieren, wo welche Kurse stattfinden, sondern diese auch direkt online buchen. Da die Nachfrage nach Kursen in den Sommerferien allerdings erfahrungsgemäß gering sei, starten die meisten Kurse erst wieder im August.