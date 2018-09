Stadtbad-GmbH erhöht die Preise um rund 5 Prozent

Ab Dezember müssen Besucher der Stadtbad-GmbH mehr zahlen. Wie das städtische Unternehmen mitteilt, hat der Aufsichtsrat die Erhöhung am Mittwoch beschlossen. „Wir kommen um eine Anpassung der Preise nicht herum“, so Geschäftsführer Christoph Schlupkothen. „Allein die Löhne und Gehälter sind innerhalb von zwölf Monaten um über 130 000 Euro gestiegen. Die Erhöhung der Ticketpreise wird dagegen rund 62 000 Euro an Einnahmen bringen. Das sind noch nicht einmal 50 Prozent der regulären tariflichen Personalkostenerhöhung. Damit die Kosten nicht mehr den Eintrittspreisen davonlaufen, wäre eigentlich eine höhere Anpassung nötig.“

Stadtbad-Preise Foto: Stadtbad

Andere Einsparmöglichkeiten seien beim bestehenden Leistungsangebot ausgereizt, heißt es weiter. So habe man in den letzten Jahren bei Energie und Materialkosten deutliche Einspareffekte erzielt.

Einige Beispiele für die höheren Preise: Die Tageskarte in der Wasserwelt (Bad) steigt von 6 Euro auf 6,20 Euro, die Familientageskarte von 17,90 auf 18,50 Euro. Der 90-Minuten-Tarif verteuert sich von 3,70 Euro auf 4 Euro. Für die Sauna in der Wasserwelt sind freitags bis sonntags und an Feiertagen 18,50 Euro fällig, also ein Euro mehr als bisher. Die Tageskarte im Bürgerbadepark wird von 3,90 Euro auf 4,10 Euro angehoben. Die Tageskarte für die Sauna im Heidbergbad soll 12,50 Euro statt 12 Euro kosten, das Gleiche gilt für den Bürgerbadepark.

Die Eintrittspreise fürs Schwimmbad Heidberg bleiben unverändert. Und auch das Parken auf dem Parkplatz der Wasserwelt bleibt laut der Stadtbad-GmbH weiterhin kostenfrei.

Die Preise für Vereine und Gruppen steigen um durchschnittlich rund 5 Prozent. Und Erhöhungen gibt es im kommenden Jahr auch in den Freibädern: Im Bürgerpark und Raffteichbad erhöhen sich die Preise für Tageskarten um 20 Cent auf 4,10 Euro, der Feierabendtarif steigt sich von 2,90 Euro auf 3 Euro. Die Tageskarte im Sommerbad Waggum kostet künftig 3,20 Euro statt 3 Euro.

Mit allen Erhöhungen bewege man sich im regionalen Vergleich im Mittelfeld, so Schlupkothen.

Im privat betriebenen Bad Gliesmarode liegen die Preise zum Beispiel so wie jetzt in der Wasserwelt (bis zur Erhöhung): Für 90 Minuten zahlen Erwachsene 3,70 Euro und Kinder 2,70 Euro; die Tageskarte kostet 6 Euro, ermäßigt 4,70 Euro und die Familientageskarte 17,90 Euro.

Ein Blick nach Wolfsburg: Im Badeland zahlen Erwachsene für 90 Minuten Schwimmen 4,10 Euro (also mehr als in der Wasserwelt), Kinder und Jugendlichen zahlen 2,10 Euro (und damit weniger als in der Wasserwelt). Die Tageskarte für Erwachsene kostet bis zwei Stunden 7,80 Euro, ab fünf Stunden sind es 10,40 Euro (mehr als in der Wasserwelt). Für die Sauna im Badeland zahlen Erwachsene im Normaltarif 18 Euro (als fast genauso viel wie in der Wasserwelt).