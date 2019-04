TU Braunschweig will mehr Professorinnen gewinnen

Wenn es mehr Frauen gäbe, was würde sich an der Atmosphäre, an den Arbeitsweisen, an der Kommunikation ändern? „Keine Ahnung“, sagt Shanna Schönhals: „Ich kenne es nicht anders, daher kann ich das kaum beantworten.“ Bei den meisten Meetings, an denen die promovierte Maschinenbau-Ingenieurin der TU...