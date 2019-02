Carolo Cup: Coole Kisten ganz allein unterwegs

Braunschweig. Studenten aus aller Welt zeigen bei dem Wettbewerb ihre selbstfahrenden Modellautos. Am Dienstag ist Finale in der Braunschweiger Stadthalle.

Das sind Modellautos, die den Vorstellungsrahmen von Laien sprengen: Vierrad-Antrieb, Vierrad-Lenkung und an Bord sind auch noch alle Fahrer-Assistenzsysteme, die man sich vorstellen kann. Das ist der Carolo Cup. Der wohl bedeutendste studentische Wettbewerb für selbstfahrende Modellfahrzeuge weltweit.

Montag Training, am Dienstag das Finale. Der Gastgeber, die TU Braunschweig, erwartet wieder rund 500 Zuschauer in der Stadthalle, wenn um 18 Uhr das Spektakel beginnt. Preisgeld: 10.500 Euro von Sponsoren aus der Industrie. Moderator Marcus Nolte sagt: „Die Industrie unterstützt aber nicht nur den Wettbewerb, sondern auch die Teams mit Sachleistungen.“

Braunschweig und die Region sind bestens vertreten. Von den sieben Startern in der Königsklasse kommen je zwei Teams von der TU und der Ostfalia. Die ärgsten Konkurrenten studieren an den Universitäten der High-Tech-Standorte Karlsruhe, Ulm und München.

In der kleinen Klasse sind sogar Teams aus Warschau in Polen und Shanghai in China dabei. „Bis man in der höchsten Klasse konkurrenzfähig ist, dauert es Jahre“, erzählt Jurek Türk vom TU-Team CDLC. „Wir bauen die Modellfahrzeuge in unserer Freizeit. Innerhalb eines Jahres macht man keine Entwicklungssprünge. Das braucht mehr Zeit.“

Carolinchen X, die zehnte Ausbaustufe, bringt rund zwei Kilo auf die Waage. Die reinen Materialkosten werden auf 2200 Euro geschätzt. Unschätzbar ist jedoch der Wert der Software, die dafür sorgt, dass die Spur gehalten wird, die Mini-Renner eigenständig ein- und ausparken, Fußgängern ausweichen, Straßenschilder erkennen und sich danach richten ­ – und all das mit möglichst hoher Geschwindigkeit. Die Unterschiede zu den großen Vorbildern? Türk sagt: „Serien-Autos sind viel besser getestet und besser gegen Ausfälle geschützt.“ Dennoch: In manchen der Mini-Renner stecken Vier-Kern-Prozessoren und Grafikkarten, um die Daten von Kameras und anderen Sensoren möglichst schnell abzuarbeiten. Andere Teams setzen auf Raspberry-Pi-Rechner der 50-Euro-Klasse. Ziel dieses Jahr der TU-Teams: Titelträger Karlsruhe soll vom Thron gestoßen werden.