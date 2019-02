Carolo-Cup: Modellfahrzeuge messen sich auf dem Parcours

Die Öffentlichkeit kann am Finale des Carolo-Cups in der Stadthalle teilnehmen.

Bei dem Wettbewerb der Technischen Universität Braunschweig messen sie sich in verschiedenen Disziplinen: möglichst schnell und fehlerfrei einen Rundkurs absolvieren, passende Parklücken finden und geschickt einparken, aber auch Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, Fußgänger am Zebrastreifen queren lassen, Vorfahrtsregelungen beachten und Überholmanöver bewältigen.

Dieses Jahr dabei sind Teams aus der Schweiz, Polen und China sowie aus zwölf Hochschulen aus ganz Deutschland im Carolo-Master- und Carolo-Basic-Cup. Die TU Braunschweig ist mit zwei Teams vertreten, dem Vorjahreszweiten, dem Team CDLC, und dem Vierten des Vorjahres, den ISF Löwen, heißt es in der Mitteilung der Uni. Im Carolo-Master-Cup stellen sich sieben Teams komplexen Verkehrssituationen.

In der ersten Disziplin gilt es für die selbstfahrenden Elektroflitzer im Maßstab 1:10, Gas zu geben, um möglichst schnell und fehlerfrei durch den Parcours mit langen Geraden, engen Kurven, Gefällen und Steigungen zu kommen sowie in eine passende Parklücke geschickt einzuparken. In der zweiten Disziplin muss ein Vorstadtszenarium mit zahlreichen Verkehrsregelungen bewältigt werden wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverboten, querenden Fußgängern an Zebrastreifen und Verkehrsinseln, Vorfahrtsregelungen, Ausweichen vor Hindernissen.

Weitere zehn Teams tasten sich im Basic-Cup an komplexe Herausforderungen heran: Schnelligkeit und exaktes Einparken sowie Hindernissen ausweichen und Kreuzungen mit Vorfahrtsregelungen erkennen. Der Wettbewerb findet parallel auf zwei Rundkursen statt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10.500 Euro. Der Sieger des Carolo- Master-Cups erhält davon 4000 Euro.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, am Finale, am Dienstag, 5. Februar, von 18 bis 21 Uhr, in der Stadthalle am Leonhardplatz teilzunehmen. Der Eintritt ist frei.

Aus Sicherheitsgründen sind in der Stadthalle Taschen nur bis zu einer Größe von A4 erlaubt.