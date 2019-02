Christophorusschule: „Informatik ist beliebter“

Siegerehrung im Kammertheater der Christophorusschule im Anschluss an den Tag der Informatik an der Technischen Universität Braunschweig.

Sie erreichten sieben erste und dreizehn zweite Plätze. Die Urkunden wurden ihnen jetzt im Zuge des Tags der Informatik an der Technischen Universität Braunschweig übergeben, teilt die Schule mit.

Insgesamt hatten sich von der Christophorusschule 348 Schüler aller Altersklassen beteiligt. Die Teilnahme am „Biber“ soll das digitale Denken anhand von lebensnahen Fragestellungen fördern, so die Schule weiter. Dabei setzten sich Schüler mit altersgerechten informatischen Aufgaben spielerisch auseinander. Der Wettbewerb solle so das Interesse an der Informatik wecken und steigern.

„Das Schöne am Biber ist, dass wirklich jeder Schüler daran teilnehmen kann. Die Aufgaben sind zwar teilweise ganz schön knifflig formuliert, aber es bedarf keiner besonderen Vorkenntnisse, um sie zu lösen. Das erhöht natürlich den Spaßfaktor erheblich“, so Koordinator Olaf Zelesnik. Bundesweit hätten im vergangenen Jahr 373.406 Schüler aus 2101 Bildungseinrichtungen teilgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um fast zehn Prozent und Rekordbeteiligung.

Das Interesse an Informatik nehme bei Jugendlichen zu. Deswegen biete die Schule unter anderem auch einen Leistungskursus an, der an einem Big-Data-Labor der TU teilnehme. „Digitalisierung ist eines der großen Zukunftsthemen für unsere Schüler“, so Zelesnik.