Azubis übergeben 128 Geschenke für Braunschweiger Kinder

Die Azubis Dennis Oplawski (links), Katharina Wrede und Jolene Löffelholz (dritte und vierte von links) übergaben die Geschenke in der Spielstube Hebbelstraße an Leiter Klaus-Dieter Renk und seine Mitarbeiterinnen Martha Langowski (zweite von links), Elvesa Ferizaj (dritte von rechts) und Charley Bastius.

Lego, Holzbauklötze, eine schöne Puppe, ein Fußball, ein Schminkset, Kopfhörer ­– all diese und noch viel mehr Wünsche von Braunschweiger Kindern hingen in diesem Jahr am Wunschbaum im BZV-Medienhaus.

Aufgestellt wurde er von den BZV-Azubis Jolene Löffelholz, Katharina Wrede und Dennis Oplawski. Unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ organisieren die Auszubildenden im Rahmen von Zukunft Bilden, dem Azubi-Projekt unserer Zeitung, eigene soziale Projekte. „Den Wunschbaum gab es schon im vergangenen Jahr und wir waren so begeistert von der Aktion, dass wir sie unbedingt fortführen wollten“, sagt Katharina Wrede.

Über die Spielstube Hebbelstraße, die Kinder- und Jugendhilfe St. Nikolaus in der Weststadt und den Verein Parkbank wurden die Wünsche der Kinder gesammelt. 128 Wünsche hingen schließlich am Wunschbaum. BZV-Mitarbeiter haben die Geschenke besorgt und eingepackt. Von den drei Azubis wurden sie nun an die Einrichtungen übergeben, damit sie an die Kinder verteilt werden können.

Klaus-Dieter Renk, Leiter der Spielstube Hebbelstraße, war begeistert angesichts der vielen liebevoll verpackten Geschenke. „Es ist toll, dass die Kinder sich etwas wünschen durften“, sagt er. „Ich freue mich für die Menschen, die hier wohnen. So eine Aktion gibt einem das Gefühl, angenommen zu sein.“

Die Spielstube in der Hebbelstraße ist eine Einrichtung des Jugendamtes. „Uns geht es darum, jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen zu zeigen, wie man gut miteinander umgehen kann“, erklärt Renk. In der Spielstube finden alle Besucher ein offenes Ohr und Hilfe. Es gibt Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, Hausaufgaben- und Berufshilfe und familienunterstützende Beratung. „Wir begleiten viele Kinder, die hier wohnen, von der Geburt an“, sagt Renk.

Die Wunschbaum-Geschenke werden bei einer Weihnachtsfeier übergeben. „Wir wollen gemeinsam mit den Kindern kochen und essen und dann gibt es die Bescherung“, sagt Klaus-Dieter Renk.

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Nikolaus hat schon im vergangenen Jahr Wunschbaum-Geschenke bekommen. Leiterin Dorothee Senger freut sich, dass auch in diesem Jahr mit der Aktion wieder Kinderwünsche erfüllt werden. „Solche Aktionen geben den Kinder Verlässlichkeit, wenn sie zum wiederkehrenden Ritual werden“, sagt sie. „Ich finde es fantastisch, dass es Menschen gibt, die für Kinder etwas kaufen, mit denen sie persönlich gar nichts zu tun haben. So werden Brücken gebaut.“ Die Kinder- und Jugendhilfe hat mehrere Standorte in Braunschweig und in Königslutter und betreut stationär 87 junge Menschen aus schwierigen familiären Situationen. Ambulant werden rund 100 Familien betreut und beraten.

Beim Parkbank e.V. nahm die zweite Vorsitzende Alexandra Beese die Geschenke von den Azubis entgegen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass an unsere Kinder gedacht wird“, sagt sie. Der Verein unterstützt Kinder aus bedürftigen Familien und ermöglicht ihnen Unternehmungen. Die Geschenke werden in der Woche vor Weihnachten übergeben. „Ich freue mich auf das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie ihre Geschenke bekommen. Das ist der schönste Moment“, sagt Alexandra Beese.