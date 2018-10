Willkommen zurück – Löwenmaul erzählt Geschichte(n)

Im Sport heißt es beim Boxen: They never come back! Nur die Größten können dieses eherne Gesetz durchbrechen. Und bei den Kolumnisten gilt das jetzt auch für den Champion: Biegel is back. Gerd Biegel (71), Honorarprofessor, Ehrendoktor und mutmaßlich Weltrekordhalter im Vielschreiben, kehrt als...