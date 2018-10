Braunschweigs Einwohnermeldeamt zieht im November um

Braunschweig. Das Gebäude an der Fallersleber Straße muss dringend saniert werden. Für mehr als zwei Jahre wird die Behörde an der Friedrich-Seele-Straße sein.

Der vorübergehende Umzug des Einwohnermeldeamtes (Abteilung Bürgerangelegenheiten) steht kurz bevor. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Behörde in der Woche vom 5. bis 11. November an die Friedrich-Seele-Straße 7 wechseln und dort am 12. November erstmals öffnen.

Der Umzug ist erforderlich, um das Gebäude an der Fallersleber Straße zu sanieren und umzubauen. Danach soll das Einwohnermeldeamt wieder zurückziehen. Die Dauer der Arbeiten wird von der Stadt mit voraussichtlich zweieinhalb Jahren angegeben.

Änderungen während des Umzugs

Wichtig: Für den Umzug wird die Abteilung für einige Tage schließen. Die Meldebehörde ist von Mittwoch, 7. November, bis Samstag, 10. November, geschlossen, die Ausländerbehörde von Montag, 5. November, bis Samstag, 10. November.

Für die Zeit des Umzugs, also während der genannten Schließtage, bestehen für die Bürger folgende Ausweichmöglichkeiten:

Zum einen werden die Öffnungszeiten der Bürgerberatung im Rathaus von Mittwoch, 7., bis Freitag, 9. November, jeweils bis 18 Uhr verlängert, so dass dort mehr Pass-, Ausweis- und Meldeangelegenheiten bearbeitet werden können. Die Bürgerberatung ist dann an allen drei Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum anderen werden die vier Bezirksgeschäftsstellen in Wenden, Volkmarode, Stöckheim und Broitzem ihre Öffnungszeiten während der Schließtage der Meldebehörde ebenfalls verlängern und zudem am Samstag öffnen. Geöffnet ist dann jeweils von Mittwoch, 7., bis Freitag, 9. November, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 10. November, zusätzlich von 9 bis 12 Uhr.

Für die Ausländerbehörde können keine Ausweichmöglichkeiten eingerichtet werden. In Notfällen können sich Betroffene an das Bürgertelefon (Telefonnummern 470-1 oder 115) wenden.

Änderungen nach dem dem Umzug in die Friedrich-Seele-Straße

In der ersten Woche nach dem Umzug, also vom 12. bis 16. November, werden die Öffnungszeiten der Meldebehörde am Dienstag und am Donnerstag verlängert, nämlich jeweils bis 18 Uhr. In der der Zeit von 15.30 Uhr (reguläre Schließzeit) bis 18 Uhr werden an diesen Tagen allerdings ausschließlich Termine angeboten, so die Stadtverwaltung.

Zudem ergeben sich für die Meldebehörde am neuen Standort zudem folgende grundsätzliche Änderungen: Für die Nachmittagssprechzeiten wird bei einem zu hohen Besuchsaufkommen die Nummernausgabe begrenzt, und samstags ist eine Vorsprache nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

So ist die Behörde in der Friedrich-Seele-Straße erreichbar

Durch einen Fahrstuhl, der auch über einen Zugang mittels Rampe über den Hof zu erreichen ist, ist die Barrierefreiheit aller Räume im Gebäude Friedrich-Seele-Straße 7 (3. OG) sichergestellt. Ein behindertengerechtes WC ist der Stadtverwaltung zufolge ebenfalls vorhanden.

Aufgrund der Lage des neuen Standorts wird die Verkehrs-GmbH eine zusätzliche Buslinie vom Donauknoten über die Friedrich-Seele-Straße zum Messegelände Nord und zurück einrichten. Damit Bürger die Abteilung gut erreichen, soll der Bus werktags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr jeweils alle 30 Minuten verkehren. Während der Sanierung der Ringgleisbrücke mit vorübergehender Sperrung der Friedrich-Seele-Straße ist nur eine eingeschränkte Linienführung möglich. In diesem Zeitraum wird ein barrierefreier Kleinbus eingesetzt.

Unmittelbar vor dem Gebäude werden 15 Kurzzeitparkplätze (60 Minuten, werktags 8-18 Uhr) und ein Behindertenparkplätz eingerichtet.

Veränderungen der Bürgerberatung im Rathaus

Zudem rechnet die Stadt für die Zeit, in der die Meldebehörde in der Friedrich-Seele-Straße untergebracht ist, mit einem hohen Aufkommen in der Bürgerberatung im Rathaus. Für Pass-, Ausweis- und Meldeangelegenheiten sowie für Hilfe beim Ausfüllen von Antragen für Wohngeld oder Grundsicherung in der Bürgerberatung ist daher künftig eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Terminvereinbarung erfolgt per Online-Reservierung oder über das Bürgertelefon unter den Telefonnummern 470-1 oder 115. Die übrigen Anliegen in der Bürgerberatung werden weiterhin ohne vorherige Terminvereinbarung bearbeitet.

Damit befasst sich die Meldebehörde

Zu den Kernaufgaben gehören An-, Ab- und Ummeldungen, Anträge für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Ausstellung und Verlängerung von Bewohnerparkausweisen sowie die Bearbeitung von Pass- und Personalausweisangelegenheiten. Außerdem können Bürger dort auch Anträge auf Schwerbehindertenausweise und Wohngeldanträge stellen, Anschriftenänderungen in Kfz-Scheinen beziehungsweise Zulassungsbescheinigungen Teil 1 bearbeiten lassen sowie Müllbehälter bestellen.

In der Stelle Ausländerangelegenheiten werden alle Anträge auf Aufenthaltstitel für ausländische Einwohner sowie Verpflichtungserklärungen für die Einladung von Gästen aus dem Ausland bearbeitet. Außerdem geht es dort um Einbürgerungen sowie um Fragen zum Staatsangehörigkeitsrecht.

Information: www.braunschweig.de/buergerangelegenheiten