Alt-Petritor feiert zünftig Oktoberfest

Schon bevor um Punkt 12 Uhr das urbayrische Büfett aufgefahren wurde, hakten die Gäste einander unter, schunkelten im Takt und sangen gemeinsam mit dem Duo „Mon Lisa“ volkstümliche Lieder. Im Siedlerheim an der Kälberwiese ging’s am Sonntag zu wie in einem Zelt auf der Münchner Wiesn. Eingeladen...