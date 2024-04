Osterode. Die Bauarbeiten schreiten beständig voran im Aloha Aqualand, denn im Sommer soll hier wieder Badespaß herrschen. Das ist der Stand im Frühjahr.

Das neue Aloha Schwimmbad in Osterode am Harz hat mittlerweile nicht nur ein neues Logo, auch der Innenausbau schreitet voran. Zu Beginn des Jahres wurden bereits die Startblöcke für die fünf Schwimmbahnen aufgestellt, Mitte Februar folgten die Sprungtürme mit einem Einer und einem Dreier Sprungbrett. Darüber hinaus ist das Schwimmerbecken mittlerweile vollständig gefliest. Das gibt die Stadt Osterode in einer Pressemeldung bekannt.

Auch beim kombinierten Nichtschwimmer- und Mehrzweckbecken gehen demnach die Arbeiten voran. Die Sprudelliegen seien bereits installiert und in diesem Becken seien auch die Fliesenarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Sie werden laut Stadt aktuell am Beckenumlauf fortgeführt. Nicht nur im Bereich des Schwimmbades, sondern auch im Duschbereich gebe es Fortschritt bei den Fliesenarbeiten. Dort seien die Wand- und Bodenfliesen bereits angebracht.

Weiter gingen auch die Arbeiten in den Bereichen, die im Schwimmbadbetrieb nicht für die Besucherinnen und Besucher einsehbar sein werden. Eine Etage über den Schwimmbecken und hinter der von außen sichtbaren Glasfassade, befindet sich „das Herzstück der Lüftung“, erklärt die zuständige Projektleiterin, Eveline Mahler. Sie informiert darüber, dass die technische Installation der vier Lüftungsanlagen fast abgeschlossen ist und dort nur noch Restarbeiten anfallen.

Parallel zum Baufortschritt im Innenbereich werde zurzeit auch am Außenbecken gearbeitet. Um die Anbindung an die neue Technik herstellen zu können, sei das Becken freigelegt worden. Damit eine erhöhte Umwälzung des Wassers gewährleistet werden könne, werden unter anderem neue Düsen installiert. Zudem sei die Einbindung eines neuen Blitzschutzes in Arbeit.

