Osterode am Harz. Der Landkreis Göttingen will aufrüsten bei der Windenergie: Ein neuer Plan zeigt, wo sich in Zukunft die Windräder am Harz drehen könnten.

Die Energiewende ist beschlossene Sache, auch im Landkreis Göttingen und somit auch am Rand des Harzes. Mit einem neuen „Teilplan Windenergie“ will die Kreisverwaltung jetzt durchstarten und das Potenzial für Stromgewinnung zwischen Werra und Harz voll ausreizen: Mehr als 2.300 Hektar sollen nach den Plänen des Kreises bald für die Energiegewinnung aus Wind zur Verfügung stehen – immerhin 1,44 Prozent der Fläche des ganzen Landkreises.

Auch in den Gemeinden des Altkreises Osterode, von Bad Grund bis Walkenried, hat die Verwaltung Flächen ausgesucht, geprüft und gegen mögliche Bedenken abgewogen: Sie sind jetzt Teil des Planes, der Ende Mai im Kreistag beschlossen werden soll.

Rotmilan und Nähe zu Siedlungen: Welche Faktoren beeinflussen die Planung für Windkraft?

Eine Entwarnung gibt es schon vorweg: Es sind keine Windkraftanlagen im Harz geplant. Noch im vergangenen Jahr hatten die Überlegungen für Windkraftgewinnung im Wald zu einigen Diskussionen im Kreistag geführt. Nun ist aber klar: Alle denkbaren Flächen im Harz eignen sich aus Sicht des Landkreises nicht für entsprechende Windkraftanlagen – auch um den empfindlichen Waldboden zu schonen. Der Landkreis hat einigen Aufwand betrieben und mögliche Flächen nach mehreren Kriterien geprüft. Dazu gehört zum Beispiel die Distanz zu Siedlungen, die nicht unter einem Kilometer liegen darf. Auch berücksichtigt wurden Waldflächen aus sogenannten Vorranggebieten, Natur- und Vogelschutzgebiete, die Nähe zu Flüssen und Seen oder Häufungen bestimmter Tier- und Vogelarten, wie zum Beispiel dem Rotmilan.

Man sieht: Die Liste der Ausschlusskriterien oder qualifizierender Einflüsse auf die Planung von Windkraftanlagen ist umfangreich. Diese mit den Zielen des Landkreises in Einklang zu bringen, brauchte Zeit und war umfassend: Auf rund 300 Seiten Vorlagen erläutert der Kreis nach monatelanger Arbeit seine Erwägungen. Die Fleißarbeit war notwendig: Bis zum Jahr 2032 will der Landkreis Göttingen nämlich den Vorgaben entsprechen, die ihm das Land Niedersachsen gesetzt hat. Das neue Windenergie-Gesetz der Rot-Grünen Landesregierung verpflichtet die Landkreise, einen bestimmten Teil seiner Fläche für Windkraft bis 2032 auszuweisen: 1,16 Prozent im Fall des Landkreises Göttingen. Mit den avisierten 1,44 Prozent zielt man im südlichen Niedersachsen also auf Planübererfüllung. Diese fügt sich aber in das Klimaschutzkonzept des Kreises: Bis 2040 möchte der Landkreis demnach sowieso seine gesamte benötigte Energie für Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen selbst produzieren.

Auf diesen Gebieten könnten im Altkreis Osterode nun Windräder entstehen

Um bei der Windenergie vorwärtskommen zu können, hat die Kreisverwaltung in einem mehrstufigen Verfahren so nach und nach Gebiete ausgesiebt. Von ursprünglich 51 Prüfgebieten sind am Ende 23 sogenannte Vorranggebiete mit insgesamt rund 1.900 Hektar Fläche geblieben. Einige davon auch im Altkreis Osterode. Wie die Karte zeigt, gehört dazu ein 34 Hektar großes Gebiet bei Bad Grund, eine fast 70 Hektar messende Fläche bei Osterode am Harz, ein knapp 50 Hektar großes Grundstück bei Tettenborn nahe Bad Sachsa und ein rund 40 Hektar großes Gebiet hinter Walkenried, jenseits von Wiedigshof.

Die mit Abstand größten Flächen im Altkreis Osterode sollen aber bei Hattorf (209 Hektar) und nahe Herzberg (123 Hektar) liegen. Weitere Flächen im Altkreis wurden wieder verworfen: Bei Eisdorf und Förste lagen die Flächen zu nah an den Ortschaften, an der Odertalsperre war eine Fläche am Ende wegen „fehlender Kompaktheit und schlauchförmiger Geometrie“ gestrichen worden. Zum Größenvergleich: Die größte Fläche in den Plänen des Landkreises liegt auf dem Höherberg bei Gieboldehausen. Über 400 Hektar Fläche sollen hier in Zukunft der Produktion von Windkraft vorbehalten sein. Dort stehen allerdings bereits mehrere Windräder: Auch die Renovierung und bereits bebaute Flächen mit Windkraftanlagen zählen zur Bilanz des Landkreises.

Landkreis Göttingen: Auf diesen Flächen sollen Windräder möglich werden (in Hektar) Adelebsen (Güntersen): 5,9 Dransfeld (Imbsen): 12 Dransfeld (Niemetal): 13,7 Hann. Münden: 30,4 Bovenden (Lenglern): 33,8 Bad Grund: 34,6 Walkenried: 41,4 Friedland – Gleichen: 44 Bovenden (Spanbeck): 46,6 Bad Sachsa (Tettenborn): 48 Dransfeld (Meensen): 52 Radolfshausen – Gieboldehausen: 55,3 Rosdorf (Mariengarten): 55,4 Dransfeld (Jühnde): 55,8 Gieboldehausen (Pinnekenberg): 62,7 Osterode am Harz: 68,4 Adelebsen (Barterode): 84,6 Bovenden (Harste): 88,5 Herzberg am Harz: 123,5 Duderstadt - Gieboldehausen: 198,8 Hattorf am Harz: 209,7 Hann. Münden – Staufenberg: 226,7 Gieboldehausen (Höherberg): 402,5

Wann können sich Bürger zu den Windenergieplänen im Landkreis Göttingen informieren?

Um die Energiewende im Landkreis auf weitem Konsens aufzubauen, plant die Kreisverwaltung auch mehrere Informationsveranstaltungen im Mai und im Juni 2024. Dabei soll es um diese Themenschwerpunkte gehen: Wie wurden die Flächen für die Windenergie ermittelt? Wie erreicht der Landkreis das vom Land Niedersachsen vorgegebene Flächenziel? Wie und wann können sich die Bürgerinnen und Bürger zum Teilplan Windenergie beteiligen?

Die erste Versammlung soll digital über die Online-Plattform Zoom am 30. Mai stattfinden: Zoom Meeting-ID: 966 7092 6711 von 18 bis 20 Uhr.

Zwei Präsenzveranstaltungen sind für Bürgerinnen und Bürger ebenfalls in Planung:

Am Dienstag, 4. Juni in Herzberg von 18 bis 20:30 Uhr in der Aula der Europaschule Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Domeyerweg 5, 37412 Herzberg am Harz

Am Mittwoch, 5. Juni in Göttingen von 18 bis 20:30 Uhr in der Mensa der BBS II Göttingen, Godehardstraße 11, 37081 Göttingen

Anmeldungen sind im Internet möglich: https://survey.questionstar.com/TP-Wind-LKGoettingen

