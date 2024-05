Herzberg. Sogar King Kong war dabei: Der Umzug der Herzberger Schützen hat ihn und viele andere auf die Straßen gelockt. Hier gibt‘s die Bilder.

Wer hätte das gedacht? Pünktlich zum Startschuss des großen Schützenfest-Umzuges in Herzberg hatte es dann auch die Sonne durch die Wolken geschafft. Und so waren die Umzugsteilnehmer am Pfingstsonntagmittag bester Laune. Man traf sich zunächst auf dem Marktplatz, der wohl selten so voller Menschen ist. Viele Herzberger Vereine haben sich auch in diesem Jahr wieder in den Umzug eingereiht.

Schützenfest Herzberg: Der Bürgermeister muss mit

Vor dem Rathaus begrüßte man allerdings zunächst die Vertreter der Herzberger Politik, allen voran Bürgermeister Christopher Wagner und seine Kollegen und Stellvertreter, ebenso wie die Würdenträger der Schützen.

Wegen Baustelle: Schützen müssen Umweg laufen

Ihre ursprünglich geplante Route konnten die Schützen mit ihren Gästen allerdings nicht laufen. So marschierte man - nicht immer genau im Gleichschritt - zunächst die Hindenburgstraße hinauf und in einer Schleife wieder zum Marktplatz zurück, bevor es durch die Reckengasse und Sieberstraße zur B243 ging, diese querte der durchaus lange Zug, man marschierte unterhalb des Schlosses lang und am Ende über die Kreuzung Bahnhofstraße/B27. Von den Autofahrern verlangten die Schützen so einiges an Geduld.

Doch am Ende kam man inklusive Bürgermeister und Musikkapellen natürlich auf dem Schützenplatz an. Am Ende konnten sich auch die Schausteller freuen über einen zunehmend vollen Festplatz.

Hier ist die Bildergalerie mit den besten Fotos vom Festumzug des Schützenfestes Herzberg:

Bildergalerie: Das war der Umzug beim Schützenfest Herzberg Da marschieren sie wieder: Der Festumzug, allen voran natürlich die Herzberger Gastgeber direkt hinter dem Tambourcorps, setzt sich vom Marktplatz aus in Bewegung. © FMN | Kirsten Buchwald Wimpel am Festwagen der Herzberger Schützen. © FMN | Kirsten Buchwald Noch vor dem Start gibt es viel zu bereden. © FMN | Kirsten Buchwald Love ist in the air beim Schützenfest. Diese beiden verstehen sich. © FMN | Kirsten Buchwald Kurz vor dem Start: Noch schnell die Fahne entrollen. © FMN | Kirsten Buchwald Diese Zuschauer haben einen Platz in der ersten Reihe. © FMN | Kirsten Buchwald Bestes Wetter in Herzberg und der Marktplatz voller Menschen. © FMN | Kirsten Buchwald Fachsimpelei: Schützen unter sich. © FMN | Kirsten Buchwald Der Wimpel bereit, letzte Gespräche vor dem Start werden geführt. © FMN | Kirsten Buchwald Musik: Los geht es mit dem Tambourcrops. © FMN | Kirsten Buchwald Auch die Musiker haben ihre Fahne dabei. © FMN | Kirsten Buchwald Hoher Besuch: Der Herzberger Bürgermeister Christopher Wagner und seine Ratskollegen und Stellvertreter. © FMN | Kirsten Buchwald Manche Schützen werden auch kutschiert - gezogen von einem Unimog. © FMN | Kirsten Buchwald Livemusik gehört zu jedem guten Schützenumzug. © FMN | Kirsten Buchwald Abmarsch: Der Schützenumzug setzt sich in Bewegung. © FMN | Kirsten Buchwald Diese Schützen freuen sich über das gute Wetter und die vielen Besucher. © FMN | Kirsten Buchwald Viele Zuschauer waren gekommen, um den Umzug zu bewundern. © FMN | Kirsten Buchwald Ruhe vor dem Sturm“: Der Zug hat sich in Bewegung gesetzt, später wird er hier wieder quer über den Marktplatz ziehen. © FMN | Kirsten Buchwald Luftballon gefällig? Auch die Truppe vom Theater Frei Spiel ist dabei. © FMN | Kirsten Buchwald Trompete. © FMN | Kirsten Buchwald Auf die Pauke gehauen - hier machen das die Frauen. © FMN | Kirsten Buchwald Cool: Die Sonnenbrille konnte man am Sonntag durchaus brauchen. © FMN | Kirsten Buchwald Viele marschierten mit. © FMN | Kirsten Buchwald Und wieder Musik: Gleich mehrere Musikzüge sorgten in Herzberg für den guten Ton. © FMN | Kirsten Buchwald Luftballon gefällig? Hier wäre einer zu verschenken. © FMN | Kirsten Buchwald Mit Pauken und Trompeten geht es weiter. © FMN | Kirsten Buchwald Judo im Festumzug der Herzberger Schützen. © FMN | Kirsten Buchwald Ein buntes Bild: Viele große und kleine Teilnehmer marschierten hinter den Schützen her. © FMN | Kirsten Buchwald Selten ist der Herzberger Marktplatz so voller Menschen. © FMN | Kirsten Buchwald Dirigiert von der Polizei marschiert der Umzug wieder über den Marktplatz. © FMN | Kirsten Buchwald Die Herzberger Politiker. © FMN | Kirsten Buchwald Immer im Takt bitte. © FMN | Kirsten Buchwald Die Schützen genießen die Aufmerksamkeit. © FMN | Kirsten Buchwald Fahnenträger tragen die Standarten und fahnen der jeweiligen Abordnungen. © FMN | Kirsten Buchwald Ein gutes Fotomotiv. © FMN | Kirsten Buchwald Tennisspielen ist während des Umzuges erlaubt. © FMN | Kirsten Buchwald Mit Traktor und Gespann. © FMN | Kirsten Buchwald Auch dieser Umzugsteilnehmer hat einen Ballon ergattert. © FMN | Kirsten Buchwald Mitglieder des HArzklubs Herzberg unterstützen den Umzug. © FMN | Kirsten Buchwald Für Vielfalt. Diese Truppe hatte eine Botschaft. © FMN | Kirsten Buchwald Die DLRG präsentierte ihr Boot. © FMN | Kirsten Buchwald Hier ist er: King Kong höchstpersönlich in Herzberg. © FMN | Kirsten Buchwald Immer winken. © FMN | Kirsten Buchwald Ein buntes Panorama. © FMN | Kirsten Buchwald Die Herzberger Tischtennisspieler brachten ihren Wagen mit. © FMN | Kirsten Buchwald Schick angezogen. © FMN | Kirsten Buchwald Fußball darf nicht fehlen: der VfL Herzberg. © FMN | Kirsten Buchwald 1 / 47

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.