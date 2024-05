Osterode. Bei begeisterten Motorradfahrern ist der Harz ein beliebtes Ausflugsziel. Diese zehn Motorradhotels sind für Biker besonders attraktiv.

Viele Kurven, abwechslungsreiche Strecken, beeindruckende Natur und wenig Verkehr: Der Harz ist nicht ohne Grund bei Motorradfahrern ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Wer die Gegend länger als einen Tag erkunden möchte, findet in der Region zahlreiche Hotels, die sich auf Biker spezialisiert haben. Hier kommen zehn Tipps.

„Zellerfelder Hof“ in Clausthal-Zellerfeld

Natürlich sind auch Nicht-Biker im Zellerfelder Hof in Clausthal-Zellerfeld willkommen - für alle Motorradfans gibt es aber ein besonderes Angebot: Zur Verfügung stehen eine Schrauberecke, ein Trockenraum, ein Carport und ein Wasseranschluss, um den groben Dreck von den Rädern zu bekommen. Außerdem bietet der Chef des Hauses geführte Touren an. Mehr Infos findet man hier.

„Hotel Lindenhof“ in Bad Sachsa

Das Besondere am Hotel Lindenhof in Bad Sachsa ist vor allem die optimale Lage für Motorradfahrer: So ist zum Beispiel der beliebte Biker-Treffpunkt in Torfhaus nur 30 Kilometer entfernt. Auch hier gibt es kostenlose Garagen für die Zweirräder.

„Bikerhotel Harmonie“ in Bad Grund

Die Auswahl an Bikerhotels im Harz ist groß - das wissen auch Peter und Corinna, die Eigentümer des Hotels „Harmonie“ in Bad Grund. Allerdings wissen sie auch, was ihre Unterkunft besonders macht: Die beiden sind selbst Biker und geben ihren Gästen gerne Geheimtipps für die nächste Tour mit auf den Weg oder führen die Tour direkt selbst an. Einen Trockenraum und Parkkeller gibt es auch.

„Hotel Sauerbrey“ in Osterode

Auch dieses Motorradhotel lebt davon, dass der Inhaber Fritz Sauerbrey selbst ein großer Motorradfan ist. Tourenvorschläge, geführte Touren oder speziell auf die Bedürfnisse der Gäste angepasste Routen gehören zum Angebot des Hotels. Außerdem kann eine Auswahl der neuesten Motorrad-Modelle von BMW tageweise getestet werden.

„Hotel 5 Linden“ in Südharz

Motorradgarage, Trockenraum, Tourenvorschläge und natürlich auch geführte Touren: Auch das „Hotel 5 Linden“ macht seinem Namen als „Motorradhotel“ alle Ehre. Mehrere verschiedene Angebote richten sich speziell an Biker, die vom Südharz aus den Rest der Region erkunden wollen. Und auch hier ist der Inhaber selbst überzeugter Biker.

„Hotel Rehberg“ in Sankt Andreasberg

Seit 2006 freut sich das Hotel Rehberg besonders über Gäste, die mit ihrem Zweirad den Harz erkunden wollen. Biker-Gruppen bekommen besondere Konditionen, die Motorräder können im Carport untergestellt werden.

„Hotel Hecker“ in Braunlage

„Wir sind euer Motorradhotel in Braunlage/Harz“, so beschreibt sich das Hotel Hecker auf seiner Startseite selbst und wirbt mit einem Parkplatz für die Räder, einem Trockenraum und einem Bastelkeller, falls mal etwas kaputt gehen sollte. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Tourenvorschlägen in der Region.

„Bikerwirt im Harz“ in Blankenburg

Das Bikerwirt ist kein Hotel, sondern eine Ferienhausanlage im Nordosten des Harzes aus Zeiten der DDR. Inhaber Helmut arbeitet gerne für seine Gäste eine Route aus oder zeigt ihnen persönlich seine Lieblingsorte und -strecken.

Gruppenhaus in Osterhagen

Der kleine Ort Osterhagen liegt am Eingang des Harzes und ist ein idealer Startpunkt für Touren mit dem Motorrad. Das Ferienhaus eignet sich vor allem für Familien und Freundesgruppen. Für Biker stehen Garagen und ein zum Teil überdachter und überwachter Innenhof zur Verfügung.

Neu: Pension Waldfrieden in Bad Lauterberg

Kein Hotel, aber vollends auf Biker ausgerichtet, ist die Pension Waldfrieden in Bad Lauterberg. „Die Familie Hickmann fährt selber Motorrad und kennt jede Kurve und Ecke im Harz und dem angrenzenden Eichsfeld“, lautet noch ein Tipp von Matthias Weitzel auf unserer Facebook-Seite. Er schreibt weiter: „Andi Hickmann und seine Familie haben diese Pension auf die Bedürfnisse der Motorradfahrerinnen und -fahrer ausgerichtet. Auf die besten Stücke wartet eine Garage, damit diese trocken und sicher ‚schlafen‘ können. Das reichhaltige Frühstück stärkt für die traumhaften und unvergesslichen Touren.“ Wer nicht selbst auf die Piste gehen möchte, könne Hickmann auch als Guide nutzen. Eine Sonnenterrasse mit Blick über Bad Lauterberg lädt außerdem bei gekühlten Getränken zu Gesprächen ein.

