Osterode am Harz. Am Bürgerentscheid zum Look des Aloha-Logos haben mehr als 1.600 Menschen teilgenommen und aus drei Designs ausgewählt. Jetzt steht der Gewinner fest.

Den Menschen in Osterode am Harz fehlt ihr Schwimmbad Aloha. Das lässt zumindest der große Andrang zur Bekanntgabe des neuen Logos an derBaustelle in der Schwimmbadstraße zu. Mehr als 100 Menschen drängen sich auf dem kleinen Platz und warten auf die Enthüllung des Logos – mit so viel Andrang habe man nicht gerechnet, geben die Organisatoren zu. Dabei lief schon die Abstimmung unter den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gut: Über 1.600 Personen haben im vergangenen Jahr, zwischen November und Dezember, daran teilgenommen. Jetzt geben die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode (Wibo) die Entscheidung bekannt.