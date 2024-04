Osterode. Im Februar erst waren die Bauarbeiten angelaufen. Nun hat sich das Neubauprojekt in Katzenstein von der Baugrube zum beinahe fertigen Hotel gemausert.

Im Februar dieses Jahres war es noch eine große Baugrube: In direkter Nachbarschaft zum THW-Gebäude im Stadtteil Katzenstein von Osterode am Harz entsteht ein neues Hotel. Eine nur online buchbare Herberge, verkehrsgünstig gelegen und gedacht für Bauarbeiter, Geschäftsreisende oder Monteure. Aber auch für Touristinnen und Touristen, die nur wenige Tage für ihren Besuch einplanen oder sich auf Durchreise befinden.

Wenige Wochen später ist die Hotelanlage der WMM Hotel Betriebs GmbH weit fortgeschritten. Sogar die Auflademöglichkeiten für E-Autos sind schon installiert, die Zufahrtsstraße und Parkplätze direkt vor dem Hoteleingang sind asphaltiert. Wie eine Mitarbeiterin des Unternehmens dem Harz Kurier am Telefon bestätigt, ist der 17. April aktuell als offizieller Eröffnungstag weiterhin gesetzt.

Die Auflademöglichkeiten für Elektro-Autos sind auch schon installiert. © FMN | Ralf Gießler

Das steckt hinter dem OHA-Hotel in Osterode am Harz

Das OHA-Hotel wird nicht das einzige seiner Art in der Region bleiben. Weitere Neueröffnungen sind nicht weit von Osterode am Harz schon geschehen oder noch für diesen Sommer geplant. So zum Beispiel in Nörten-Hardenberg oder in Nordhausen im Juli 2024. Mit den Parkplätzen direkt vor dem Gebäude und der Ausstattung mit kostenlosem WLAN sind die Hotels der WMM GmbH dem Konzept von Motels nachempfunden. Wie das Unternehmen von sich selbst schreibt, stehen Flexibilität bei der Buchung und eine schnelle Anbindung an den Verkehr im Vordergrund.

Im Landkreis Northeim ist das sogenannte NOM-Hotel an der A7 bei Nörten-Hardenberg der WMM Hotel Betriebs GmbH ebenfalls beinahe vollendet. Es ist mit dem Hotel in Osterode zumindest äußerlich praktisch baugleich. © FMN | Kevin Kulke

