Osterode. Das Netzwerk von Ladesäulen für E-Autos erweitert sich auch im Harz. In Osterode soll noch diese Woche eine neue Ladestation freigeschaltet werden.

Osterode baut sein Netzwerk für Ladestationen für E-Autos aus. Vor der Schachtruppvilla am Parkplatz hinter dem Verkehrskreisel an der Dörgestraße steht die Ladesäule des Energieversorgers Harz Energie bereits – in den vergangenen Wochen war sie allerdings noch nicht betriebsbereit. Jetzt teilt die Harz Energie mit: Die Säule soll noch zum Ende der Woche aktiviert werden:

„Die neue Ladesäule neben der Schachtruppvilla wird Ende dieser Woche freigeschaltet“, so Jan Mohr, Unternehmenssprecher. „Sie hat zwei Ladepunkte mit einer Ladeleistung von je bis zu 40 kW. Ein E-Auto ist somit in circa 50 Minuten wieder auf 80 Prozent aufgeladen.“

Schnelleres E-Auto-Laden in Osterode am Harz

Wie die Harz Energie dem Harz Kurier darüber hinaus mitteilt, soll die Ladesäule mit folgenden Bezahlmöglichkeiten ausgestattet sein: Ladekarten, EC/Kreditkarte und per App (PayPal, Kreditkarte). Im letzten Schritt vor der Inbetriebnahme soll am Dienstag noch eine entsprechende Folierung aufgebracht werden.

Mit einer Ladegeschwindigkeit von 40 kW dürfte die neue Ladesäule die schnellste in Osterode um Umgebung sein. Die Ladestation am Kornmagazin zum Beispiel lädt laut der Übersichtsapp „mobility+“ der ENBW mit circa 22 kW. Die nächste schnellere Säule finden E-Auto-Fahrer erst in Clausthal-Zellerfeld: Dort wird mit 50 kW geladen.

Elektrisches Laden wir in Osterode jetzt einfacher: Die neue Säule an der Schachtruppvilla macht es möglich. © FMN | Kevin Kulke

