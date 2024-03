Bad Sachsa. Neue grüne Busse revolutionieren den ÖPNV im Altkreis Osterode ab August 2024. So sieht die Zukunft des Busverkehrs aus.

Grün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung, sondern auch die, die Busreisende im Altkreis Osterode und im gesamten Landkreis Göttingen künftig sehen werden. In Bad Sachsa stellte die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen (VS) dem Harz Kurier exklusiv die neue Generation der Busse – inklusive des neuen, einheitlichen Designs – vor, die ab 1. August 2024 die Regionalbuslinien im Altkreis bedienen werden. „In Osterode betreuen wir bereits ein Netz und dort sind die Busse im neuen Design seit kurzem im Einsatz“, erklärt Marco Tammen, ÖPNV-Bereichsleiter beim Unternehmen vor Ort. Man wolle aber gerade den Menschen im Südharz die neuen Busse einmal vorab präsentieren.

18 neue Busse werden im Altkreis Osterode eingesetzt

Insgesamt hat die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen 18 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz bestellt, nachdem sie die Ausschreibung der sogenannten Teilnetze 21 und 22 der Regionalbuslinien des Verkehrsbund Süd-Niedersachsen (VSN) gewonnen hatte.

Mit der Nutzung der neuen Fahrzeugflotte im Altkreis Osterode ist das Unternehmen dabei seiner Zeit beziehungsweise den Vorgaben weit voraus. Alle 18 Busse werden von Anfang an das neue, grüne Fahrzeugdesign des VSN tragen, obwohl die Verpflichtung dazu erst ab dem Januar 2026 besteht. „Ich finde das Design passt auch wirklich gut zu den Bussen“, betont Marco Tammen, was auch ZVSN-Pressesprecherin Ute Reuter-Tonn, die am Präsentationstermin teilnimmt, bestätigt.

Die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen Das Dach für die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen bildet das Bündnis der Betriebe „Weihrauch Uhlendorff GmbH“ (Northeim) und der „Pülm Reisen GmbH“ (Seesen), deren Gemeinschaft unter der früheren firmierenden „Verkehrsgesellschaft Osterode am Harz mbH“ Bekanntheit erlangt hat. Die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen wurde an dem Sitz der „Weihrauch Uhlendorff GmbH‘“ angemeldet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Personen und über 190 Fahrzeuge im Bereich ÖPNV. Die Sitze der Unternehmen, die im Verkehrsverbund Südniedersachsen für den Busverkehr tätig sind, sind hier nachzulesen.

Weitaus wichtiger ist für Marco Tammen, aber auch Lars Becker von der Firma VS, dass die neuen Busse natürlich auch die neuesten Standards innehaben, die die Fahrgäste insbesondere im Südharz so bislang noch nicht kennen würden. „Wir werden beispielsweise von Anfang an kostenloses WLAN für die Fahrgäste anbieten können“, beschreibt Tammen. Klimatisiert seien die Busse ohnehin. Zudem handele es sich auch um sogenannte Low-Entry-Busse, also barrierefreie Fahrzeuge. Auch das ist laut Vorgabe des Verbandes eigentlich erst ab Januar 2026 Pflicht.

Standortfrage ist geklärt: Die Busse haben ihr Depot in Bad Sachsa

Passend zur Vorstellung der Busse konnte Marco Tammen aber auch eine Nachricht mitteilen, die im Südharz in den vergangenen Wochen für Fragen und Diskussionen gesorgt hatte: Die Frage des Standorts für das neue Busdepot ist geklärt - es wird in Bad Sachsa sein. „Der Mietvertrag ist unterschrieben und wir werden so gerade bei den diskutierten Leerkilometern noch viel weniger erzeugen.“

Blick in einen der Busse. © FMN | Thorsten Berthold

So erfolgte die Ausschreibung der Buslinien im Altkreis Osterode:

Insgesamt elf Regionalbuslinien hat der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen europaweit ausgeschrieben

Es handelt sich dabei um ein Leistungsvolumen von gut 7,7 Millionen Fahrplan-Kilometern im Jahr

Nach der Prüfung und Wertung der Angebote konnte der ZVSN am 19. Januar den Zuschlag erteilen

Die Teilnetze 21 (Osterode - Herzberg - Bad Lauterberg - St. Andreasberg) und 22 (Bad Lauterberg - Bad Sachsa - Walkenried – Braunlage) werden dabei neu von der Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen bedient

Alle vergebenen Linien werden ab dem 1. August 2024 bedient, im Falle der Netze 21 und 22 für einen Zeitraum von fünf Jahren

