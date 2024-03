Zorge. Abriss und Aufbau: Zorge verabschiedet sich von einem Teil seiner Industriegeschichte und begrüßt bald Touristen in neuem Ferienpark.

Stück für Stück oder eher Baggerschaufel für Schaufel - so verschwindet langsam aber sicher ein Stücke Heimat- und Industriegeschichte von Zorge. Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Produktionsstätte der Firma Schmidt, Kranz & Co. sind im Südharz sind in vollem Gang. An dem Ort, wo über viele Jahrzehnte Bohrstangen und anderes Zubehör für die ganze Welt produziert wurde, sollen in naher Zukunft Touristen Erholung und Spaß haben. Die „ELSwhere GmbH“ hatte im Jahr 2023 das Gelände gekauft und will an dem Standort einen Ferienpark mit 18 Wohneinheiten und einem Wellnessbereich entstehen lassen.

Dann sollen die ersten Gäste in den Ferienpark einziehen:

Der Plan der „ELSwhere GmbH“ sieht vor, dass die neue Ferienanlage in Zorge mit 18 Wohneinheiten Ende des Jahres 2024 eröffnet werden kann

Langsam aber sicher verschwindet das Hauptgebäude der Firma Schmidt Kranz & Co, die Bohrgestänge und Zubehör weltweit lieferte. © FMN | Thorsten Berthold

So sind die neuen Ferienhäuser im Harz geplant:

Die standardisierten Häuser werden in einem Stück inklusive Einrichtung angeliefert.

Die Module werden mit einem Kran auf ein Stabfundament gesetzt, sodass das Haus innerhalb von einer Stunde bezugsfertig ist. Baulärm und Bautätigkeit werden so maximal minimiert.

Die Häuser verfügen über Luft-Wasser-Wärmepumpen sowie Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach – Solarstrom wird somit zum klimaneutralen Heizen genutzt.

Die Module sind so gebaut, dass die Natur sie im wahrsten Sinne des Wortes unterwandern kann, es gibt keine Bodenversiegelung.

Die Häuser sind entweder für Paare oder Familien konzipiert.

Sie verfügen über einen Küchen-, Ess-, Bad- und Schlafbereich.

Die Fassade ist aus robuster Fichte, eine Zellulosedämmung schützt das Gebäude vor Regen, Schnee, Wind oder Sonnenlicht.

Diese Besonderheit wird es im Ferienpark in Zorge geben:

Eine Besonderheit will man nicht nur für Gäste, sondern auch für Einwohner in Zorge neben dem Servicepoint schaffen: die Automaten, die 24/7 von Anbietern aus der Region befüllt werden, „und somit auch wieder die Grundversorgung stärken“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. „Hier kann jeder vorbeikommen und sich mit den notwendigsten Lebensmitteln versorge

Die Abrissarbeiten der ehemaligen Industriefirma Schmidt Kranz & Co in Zorge laufen. Auf dem Gelände im Südharz soll ein Ferienpark mit Ferienhäusern und Wellnessbereich entstehen. © FMN | Thorsten Berthold

Das planen die Investoren mit dem Zacharias-Koch-Haus im Südharz:

Die Investoren der „ELSwhere GmbH“ haben im Jahr 2023 auch das Zacharias-Koch-Haus gekauft.

Dieses soll zu einem Multifunktionsgebäude umgestaltet werden, zudem sind auch einige Ferienhäuser im unteren Kurpark geplant.

Im ersten Schritt laufen bereits Arbeiten an der Außensanierung des Gebäudes.

Parallel wird die Entkernung des Gebäudes vorgenommen, die Ende April abgeschlossen sein soll. Zudem wird ein neuer Bebauungsplan aufgestellt.

