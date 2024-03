Wieda. Starke Truppe: Auch Wetterkapriolen können der Schlagkraft der Einsatzkräfte im Südharz nichts anhaben. So wild war das Einsatzjahr 2023.

Ein Jahr der Extreme, der Herausforderungen, aber auch der Beweis der eigenen Schlagkraft - all dies war 2023 für die Freiwilligen Feuerwehr Wieda. 71 Mal rückten die Einsatzkräfte aus, wobei der Waldbrand auf dem Ravensberg in Bad Sachsa, sowie das Hochwasser über die Weihnachtsfeiertage lange in Erinnerung bleiben werden. „Wir haben uns wieder einmal bewährt“, bilanzierte daher auch Ortsbrandmeister Sascha Pfeiffer im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Einsätze der Feuerwehr Wieda im Jahr 2023:

Brände: 8

Hilfeleistungen: 51

Öleinsätze: 3

Fehlalarme: 9

Insgesamt: 71 (Vorjahr 67)

Neben den Einsätzen sei das Dienstgeschehen von der Ausbildung der Einsatzkräfte geprägt gewesen. Allein 34 Übungsdienste wurden abgehalten. Dabei wurde die Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Zorge ausgebaut. „Wir besuchten uns gegenseitig zu den Übungsdiensten.“

Ein Allrounder: Feuerwehr erhält neues Tanklöschfahrzeug

Das Jahr 2023 hatte aber auch eine ganz andere Besonderheit, denn die Mitglieder der Ortsfeuerwehr begrüßten einen neuen Alleskönner in ihren Reihen: das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 wurde offiziell Anfang März in Betrieb genommen. „28-21-2“ – so der Funkrufname des TLF - hatte dabei seine Feuertaufe bereits hinter sich und den ersten Einsatz absolviert, denn ausgeliefert wurde es bereits am 25. Januar des Jahres. Und gleich bei seinem ersten Einsatz bewährte sich einer der neuen Ausrüstungsgegenstände, der im TLF integrierte LED-Lichtmast, der mittels einer Fernsteuerung bedient werden kann. Insgesamt hat die Gemeinde Walkenried in das Tanklöschfahrzeug 253.000 Euro investiert, wobei – wie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke betonte - das Land Niedersachsen 150.000 Euro über eine zweckgebundene Bedarfszuweisung beisteuerte.

In seinem Bericht wies der Gemeindebrandmeister noch einmal auf die gestiegenen Einsatzzahlen im Jahr 2023 im Gemeindegebiet hin. Insgesamt gab es 191 Alarmierungen und dabei 123 Einsätze. Deutlich vermehrt kam es dabei zu den sogenannten Hilfeleistungen, „wobei ein Großteil davon durch das Hochwasser ausgelöst wurde.“ Er betonte, dass sich die Wehren immer mehr auf extreme Wetterlagen einstellen müssten. Positives konnte Tobias Mielke im Bereich der Mitglieder n der Einsatzabteilung aus dem laufenden Jahr berichten, es seien bereits zehn neue hinzugekommen.

Alles andere als alltäglich waren die Ehrungen, die das Ortskommando gemeinsam mit dem Gemeindebrandmeister und Gemeindebürgermeister Lars Deiters vornahm - galt es doch wahre Urgesteine der Wiedaer Feuerwehr auszuzeichnen. Besonders dabei war vor allem die Ehrung von Bernd Pfeiffer, die zugleich eine Verabschiedung war: Dieser wird im Jahr 2024 67 Jahre alt - und scheidet somit, wie es die Regelung in Niedersachsen vorsieht, aus der Einsatzabteilung aus. Das bedeutet auch, dass er nach 22 Jahren das Amt des Sicherheitsbeauftragten abgeben muss.

Geehrte, gewählte und beförderte Mitglieder der Feuerwehr Wieda mit Gemeindebürgermeister Lars Deiters. © FMN | Thorsten Berthold

Ehrungen:

Ehrennadel der Feuerwehr Unfallkasse: Bernd Pfeiffer für 22 Jahre im Amt des Sicherheitsbeauftragten

50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Theo Käse

40 Jahre aktive Mitgliedschaft: Knut Neufert

25 Jahre aktive Mitgliedschaft: Sascha Pfeiffer, Alexander Steinbeck

10 Jahre aktive Mitgliedschaft: Marie Pfeiffer, Sven Kaun

25 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Gerhard Bendlin, Werner Rosenfeld

Dank für das Engagement im Ehrenamt zollten sowohl Gemeindebürgermeister Lars Deiters, als auch Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wieda. „Nicht umsonst genießt die Feuerwehr den höchsten Stellenwert in der Bevölkerung, wobei eure Arbeit alles andere als selbstverständlich ist.“ Der Verwaltungschef gab auch eine wichtige Zusage: „Die Ausrüstung der Feuerwehren in der Gemeinde ist gut - und wir als Verwaltung, aber auch die Politik, werden alles tun, damit das so bleibt.“ Den Ausführungen schloss sich auch Gröger an, lenkte den Blick aber auch auf einen weiteren Aspekt. „Die Feuerwehr Wieda ist aus dem kulturellen Leben des Ortes nicht mehr wegzudenken“, erklärte er mit Blick auf das Engagement beim Osterfeuer, an Walpurgis oder aber der Krippenweihnacht.

Die Kommandowahlen der Feuerwehr Wieda:

Gerätewart: Sebastian Nebelung

Sicherheitsbeauftragte: Amelie Cuers

Jugendfeuerwehrwartin: Marie Pfeiffer

Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart: Alexander Steinbeck

Brandschutzerzieher: Dominik Damköhler

Beförderungen:

Feuerwehrmann: Sebastian Nebelung, Tim Freistein

Brandmeister: Sascha Pfeiffer

Der Schriftzug der Feuerwehr Wieda am Tanklöschfahrzeug. © HK | Thorsten Berthold

Blick in die Mitgliederstatistik der Brandschützer aus Wieda:

Mitglieder in der Einsatzabteilung zum 31. Dezember 2023: 31

Altersabteilung/Ehrenmitglieder: 11

Jugendfeuerwehr: 9

Kinderfeuerwehr (gesamte Gemeinde Walkenried): 20

Fördernde Mitglieder: 145

Übernahme in die Einsatzabteilung der Südharzer Feuerwehr:

Jamie Latus, Luis Schulz

